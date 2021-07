Efectos económicos y sociales derivados del Covid en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Nuestro país suma 17 meses de pandemia de Covid-19; con más de 2.6 millones de casos y miles de muertes de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal.

México se encuentra, por tercera ocasión, muy por detrás del gran avance de la pandemia.

Una epidemia no es estática y los patógenos tienden a mutar como es el caso del virus SARS-CoV-2. La variante Delta ha causado la mayor parte de contagios de Covid en el mundo.

Expertos en salud han considerado que desde la llamada “conferencia vespertina”, además de una pobre planeación y la pésima comunicación han motivado que la pandemia no tenga control total en el pais.

Más allá de la implementación de la Estrategia Nacional de Vacunación, los números en México indican que se sigue haciendo lo mismo o nada para frenar los contagios.

La tercera ola de Covid comenzó a golpear a nuestro país desde hace casi siete semanas, tras varios meses de una actitud victoriosa y relajamiento social.

La última semana de julio, México sobrepasó la cifra de casos de Covid registrados durante la “primera ola” en el 2020.

Aunque los graves efectos de la variante delta se habían dejado ver en la India, el Reino Unido, diversos países europeos y Estados Unidos, en México inició a “desconvertir” hospitales, relajar los semáforos epidemiológicos y planear el regreso a clases presenciales en las escuelas.

La vocería de Salud no comunicó con efectividad la conferencia ni los mensajes estratégicos

Desde que recibió el encargo como portavoz, ofreció casi una conferencia diaria. Si a ello se suman sus apariciones junto al presidente, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha protagonizado más de 300 conferencias de prensa.

Con este grado de exposición ante la opinión pública, lo que pretendía ser un alarde de transparencia para dar seguimiento al número de fallecidos, recuperados, o regiones afectadas, es también el escaparate del riesgo y las contradicciones de un solista de flauta travesera incrustado en una banda.

Hugo López-Gatell, conoce la sanidad pública desde la cuna. Nieto de un militar republicano español que escapó a México de un campo de concentración, nació en el Hospital 20 de noviembre de la capital, donde sus padres- él químico y ella enfermera- se conocieron trabajando.

Países modifican sus esquemas; México reacciona tarde

La gran aceleración en la transmisión y el incremento de casos en el mundo han llevado a varios países a priorizar y acelerar sus procesos de vacunación, modificando sus estrategias para incluir a las poblaciones jóvenes, quienes ahora sufren la mayor cantidad de contagios. En ese contexto, la campaña de vacunación en México se mantiene inexplicablemente tal y como fue concebida en diciembre de 2020.

La pandemia ha cambiado, han surgido nuevas variantes y la demografía de los contagios se ha modificado; pero al programa de vacunación no se le ha movido ni una coma.

Un ejemplo es lo que implementó Estados Unidos, Pfizer obtuvo la autorización para uso de emergencia en adolescentes de 12 a 15 años desde el pasado mes de mayo e inmediatamente se procedió a vacunar a los jóvenes de esa edad.

Se espera que ese laboratorio obtenga la autorización para niños de 6 a 11 años en otoño y para la población pediátrica de 2 a 5 años a finales de este año. Moderna, el otro fabricante de vacunas de RNA, ya ha solicitado aprobación para adolescentes. El objetivo es claro: proteger al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Niños en México desprotegidos en la tercera ola

En México, por absurdo que parezca, continuamos con el mismo objetivo: vacunar a la población “adulta” (mayor de 18 años) “con al menos una dosis” para octubre o noviembre de este año. Sobre acelerar el calendario, no obstante, los casi 20 millones de dosis en inventario disponibles, no se ha dicho nada; y aunque la vacuna de Pfizer ya ha sido aprobada por COFEPRIS para uso de emergencia en menores desde los 12 años, no hay intenciones del gobierno de incluirlos en la campaña de inmunizaciones.

Mientras el mundo busca acelerar su vacunación e incluir a los más jóvenes, México insiste en aferrarse a su plan original. A este punto, es clara la falta de capacidad y recursos para hacer más rápido el proceso, pero lo realmente preocupante es la manifiesta falta de visión al no incluir a los más jóvenes.

