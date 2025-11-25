Estudiantes mexicanos diseñan agente respiratorio que promete salvar vidas de bebés prematuros

Brasil.— El primer signo que modificó la vida de la familia apareció en diciembre de 2023 cuando Brenda Palmuty observó que su hijo Miguel tenía hinchazón en el cuello, las axilas y la ingle: era cáncer. A partir de ese momento comenzó una búsqueda médica que definió el año siguiente y que originó un registro detallado en redes sociales para informar, solicitar apoyo y acompañar a otras familias en situaciones similares.

Hoy Miguel tiene seis años y vive con sus padres después de superar un diagnóstico que exigió atención especializada, desplazamientos constantes y una red de apoyo que se amplió con el paso de los meses.

Diagnóstico que abrió una nueva etapa

Los exámenes médicos confirmaron que Miguel padecía linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático. La noticia llevó a la familia a buscar tratamiento en el Hospital de Amor en Barretos, São Paulo. Cada avance, cada traslado y cada consulta quedaron documentados en el perfil de Instagram de Brenda, donde expresó agradecimiento a Dios y explicó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier síntoma.

En una de sus primeras publicaciones escribió: “Cumpliendo la misión más hermosa que Dios nos ha encomendado. Nos dirigimos a Barretos para otro viaje, con el corazón firme en la fe y el alma en paz”.

Importancia de detectar señales y buscar atención inmediata

Brenda relató que el diagnóstico llegó sin advertencias previas. Expresó que nunca imaginó que Miguel tendría cáncer y señaló lo difícil que resultó enfrentar la situación. A partir de esa experiencia insistió en la necesidad de que los padres observen cualquier cambio físico en sus hijos. “Es importante que estemos atentos a los síntomas”, señaló al explicar que en muchos casos el diagnóstico llega tarde.

La madre compartió su intención de alertar a otros padres y brindar acompañamiento a familias que atraviesan procesos oncológicos pediátricos. En varias publicaciones reiteró que su experiencia podía servir para evitar retrasos en diagnósticos y para generar información entre quienes desconocen los signos iniciales.

Meses de tratamiento y registro constante

El tratamiento de Miguel contempló quimioterapias sucesivas y evaluaciones periódicas. Durante ese periodo surgieron episodios de fiebre que provocaron entradas al hospital. Brenda explicó que cada fiebre obligaba a actuar con rapidez y que en ocasiones los planes cambiaban por completo.

En un texto mencionó su temor ante la posibilidad de retrasar el regreso a casa: “El mañana pertenece sólo a Dios y debemos confiar en Él”.

Las publicaciones mostraron fotografías del hospital, mensajes de agradecimiento, decisiones médicas y momentos familiares. Cada post funcionó como diario, evidencia y herramienta de comunicación con quienes seguían la historia desde distintas ciudades. Ese archivo digital permitió reconstruir la secuencia de hechos y dar claridad sobre los avances del tratamiento.

Venció al cáncer

El 13 de agosto de 2024 Miguel recibió la última sesión de quimioterapia. El 27 de agosto la familia volvió a casa. Posteriormente los exámenes confirmaron que estaba libre de cáncer. Miguel continuó con revisiones y con el catéter que formó parte del proceso de seguimiento.

Regresar a la escuela después del tratamiento

Regresar a la escuela marcó un momento significativo. Miguel preguntaba con frecuencia por su colegio y sus amigos. La familia decidió enviarlo después de recibir autorización médica. Brenda explicó que confiaban en la institución desde antes del diagnóstico.

El regreso ocurrió en 2024 frente a cámaras. Sus compañeros organizaron un recibimiento con globos amarillos y aplausos. Las maestras formaron un pasillo para acompañar su entrada. El video mostró el reencuentro con su mejor amigo, Teo, quien lo abrazó y pronunció una frase que quedó registrada: “Amigos para siempre”. Esa escena se viralizó en 2024.

El regreso no solo significó la reintegración a la rutina escolar. Para la familia funcionó como un indicador de que Miguel podía retomar actividades que había interrumpido por el tratamiento. La comunidad educativa expresó apoyo y la escuela reafirmó su papel como espacio de contención y continuidad.

Viralización del regreso y reacción social

El video del regreso de Miguel al colegio generó un impacto amplio en redes sociales. Usuarios de distintos países enviaron mensajes centrados en la recuperación de Miguel, en el gesto de su amigo y en la importancia de la amistad durante procesos largos de tratamiento.

La viralización otorgó visibilidad a la historia y al mensaje constante de su madre sobre la detección oportuna. También abrió canales de comunicación con familias que atravesaban procesos similares y que encontraron en la historia un espacio para compartir dudas, miedos y experiencias.

Entre cuidados y decisiones sobre la vida cotidiana

Aunque la recuperación avanzó, la familia enfrentó decisiones complejas después del tratamiento. En un mensaje, Brenda relató que Miguel presentó fiebre antes de acudir al cumpleaños de un amigo. Expuso la disyuntiva entre permitirle participar o evitar el riesgo. La familia optó por asistir.

En la publicación explicó que buscaban darle a Miguel la oportunidad de vivir experiencias propias de su edad sin dejar de cumplir los cuidados necesarios.

Esa salida representó para la familia un cambio en la forma de enfrentar la nueva etapa. Miguel inició actividades con más confianza, aunque con controles médicos permanentes. El mensaje de Brenda subrayó que la vida cotidiana retomaba su curso y que la vigilancia médica continuaba como parte del proceso.

Mensaje a otros padres y madres

Las publicaciones de Brenda incluyeron reflexiones sobre lo aprendido durante el año de tratamiento. Señaló que el cáncer modificó la rutina familiar y que cada día posterior representó una nueva oportunidad. En uno de sus textos escribió: “Tengo mucho que mostrar”, al invitar a otros padres a informarse y a no posponer consultas médicas ante síntomas persistentes.

También dedicó mensajes a quienes la acompañaron. A su esposo le escribió: “Dios ya había marcado nuestras vidas con un propósito”. A la escuela le agradeció el recibimiento a Miguel y la manera de integrar a los alumnos. Para los padres de los compañeros les dirigió un mensaje especial por el apoyo mostrado durante la reintegración escolar.

Nueva etapa para Miguel y su familia

Miguel tiene seis años y continúa con controles médicos. La familia asiste a revisiones periódicas, vacunas y consultas que forman parte del protocolo posterior al tratamiento contra el linfoma de Hodgkin. Brenda señaló que cada año adquiere un significado distinto y que observan cada fecha relacionada con el tratamiento como un punto de referencia.

El archivo digital que construyó durante el proceso funciona como crónica familiar y como testimonio público sobre la importancia de acompañar a un niño durante una enfermedad de larga duración.

