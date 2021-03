Exhortan a Gobierno superar el abandono escolar: ECR

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Especialistas de Educación con Rumbo (ECR), exhortan al Gobierno federal a superar el problema del abandono escolar a un año de la crisis sanitaria y además recuperar y mejorar la educación continua.

Como consecuencia del impacto de la pandemia, se estima que rebasan los 5 millones de niños y adolescentes que han abandonado la escuela, por lo que los expertos solicitan que el Gobierno, sociedad, e iniciativa privada trabajen en conjunto para un regreso a clases seguro y ordenado.

Explicaron que, contrario a los discursos sobre una educación de excelencia, persiste la falta de programas claros para impulsar estrategias coordinadas entre la Federación y los estados del país, sin contar, además, con los recursos presupuestales necesarios en el sector.

Consideran que es necesario recuperar la figura de los Consejos de Participación Escolar.

Además, señalaron que con la inclusión de padres de familia, así como los actores clave en el proceso enseñanza aprendizaje.

En cuanto al tema de regreso a clases presenciales en los próximos meses, señalaron que no hay información clara sobre la evolución de la epidemia.

Por lo que será difícil tomar decisiones y menos sin la participación de los padres, maestros, sindicatos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, alumnos y escuelas públicas y privadas.

“No todos los niños tienen las mismas condiciones, preocupan aquellos niños que no se han podido conectar, que no pueden ir a recoger los cuadernillos, que no pueden entrar por diversas formas en contacto.

Con sus maestros y las habilidades socioemocionales, las habilidades de comunicación, las de vinculación con sus compañeros a nivel presencial ayudaban mucho a compensar esta parte. Indicó Patricia Ganem de Grupo Loga.”

Más que definir la fecha de regreso a clases, se debe tomar en cuenta el reto de cómo lograrlo y para ello se proponen los Consejos de Participación Escolar para que se organicen con directores y maestros.







Mientras que Leonardo García, titular de la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que no hay estrategias para el regreso a clases y no se sabe de los jóvenes que desertaron de las clases en línea.

“Si el extitular Esteban Moctezuma había dicho desde abril, mayo o junio, en una rueda de prensa en un comunicado oficial que el 20 por ciento de los maestros no pudo localizar ni a sus maestros, ni a sus padres y eso era 5.5 millones de alumnos.

Además, advirtieron que se mantuvo la misma estrategia hasta el día de hoy dando como resultado la noticia del INEGI de 5.5 millones de niños fuera de la escuela.

Es importante destacar que del ciclo escolar 2018-2019, al 2019- 2020, se han perdido más de la mitad de los Consejos Escolares, pasando, por ejemplo, en el nivel Primaria, de 70 mil 699, a 32 mil 703, sin que actualmente se cuente con lineamientos para conformarlos.

Educación con Rumbo subrayó que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, en conjunto con las Secretarías de Educación locales.

“Son quienes deben encabezar el esfuerzo conjunto para pilotear distintos modelos para un regreso ordenado y paulatino”, expresaron.

Reiteraron que restringir el regreso a clases a tener semáforo verde crea la falsa percepción de que todas las escuelas deberían de volver al mismo tiempo.

Por último, insistieron en que, para un regreso a clases, deben seguirse medidas y protocolos de salud, además de que los planteles educativos tengan materiales preventivos para evitar contagios.

Pero, sobre todo; que maestros, personal docente y académico estén vacunados contra el Covid.

ARH