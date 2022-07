FGR “propone” cerrar caso de Pío López Obrador

Cada vez que el presidente @lopezobrador_ diga que ya se acabó la corrupción con su pañuelo blanco, afirme que ya no hay impunidad, y asegure que ya no es lo mismo ni son iguales, mándenle esta foto.



Hoy Gertz/@FGRMexico decidió no ejercer acción penal contra Pío López Obrador. pic.twitter.com/zuxRd0HGXn