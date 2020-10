México firma acuerdo con ONU para compra de medicinas en el extranjero

Ciudad de México.— Solidaridad, conversión y alto reconocimiento a las comunidades indígenas del continente americano son los acentos que el cardenal electo Felipe Arizmendi Esquivel comparte en sus primeras reacciones a la distinción que recibirá el próximo 28 de noviembre en el consistorio ordinario de cardenales presidido por el papa Francisco.

El 25 de octubre, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas recibió la noticia de que el Papa lo nombró cardenal de la Iglesia católica universal, una dignidad que sólo han recibido 17 obispos mexicanos pero aclara: “Algunos lo consideran como un reconocimiento a mi labor, pero yo más bien lo veo como un apoyo a quienes trabajamos mayoritariamente con pueblos originarios. Hay muchísimos agentes de pastoral que entregan diariamente su vida por la gente, y nadie se los reconoce. Con ellos comparto este título”, afirmó Arizmendi en entrevista exclusiva para VCNoticias.

Relata que, en su andadura como pastor, ha comprobado la fortaleza de la fe entre el pueblo mexicano: “El amor a Cristo crucificado y a la Virgen de Guadalupe son pilares que nos sostienen en toda circunstancia” pero no deja de reconocer que aún falta mucha formación religiosa entre la gente: “La fe de nuestro pueblo es muy fuerte, aunque sin mucha instrucción”.

Arizmendi considera que la Iglesia católica tiene una enorme capacidad para transformar las situaciones adversas y dolorosas en el pueblo mexicano; sin embargo, afirma que se requiere un cambio de actitud especialmente entre los ministros: “Lo más difícil es la conversión, para que cardenales, obispos y sacerdotes no nos sintamos príncipes, sino hermanos con todos los bautizados y con las demás personas. Este sentirse hermanos nos ha de llevar a la cercanía con lo que vive nuestro pueblo: pobreza, inseguridad, desconcierto político, pandemia, etcétera”.

“Yo consagro este título -responde el cardenal Arizmendi- a toda la comunidad eclesial, a los agentes de pastoral; pero en particular a los pueblos originarios no sólo de México, sino de toda América Latina. Dios me ha concedido la gracia de trabajar algo con y para ellos, y espero seguir apoyando sus luchas por ser reconocidos en su dignidad; así como en sus derechos en la sociedad y en la Iglesia”.