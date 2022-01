AMLO alivia Covid con paracetamol, VapoRub y caricias

Ciudad de México.— A cuatro días de confirmar que dio positivo a Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya “va de salida”.

En un mensaje a través de redes sociales, sin cubrebocas y acompañando de los secretarios de Gobernación y Hacienda, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, López Obrador señaló que ya tiene síntomas que le puedan preocupar.

“No he tomado medicamentos especiales. Los nuevos medicamentos antivirales aprobados por la Cofepris para el Covid deben aplicarse a quienes tienen enfermedad crónica”, dijo.

López Obrador puntualizó que sólo ha tomado paracetamol, aplicado VapoRub y recibido caricias de sus seres queridos.

Aunque se rían mis adversarios, de niño cuando tenía gripa con VapoRub se colocaba en el cuerpo. Mi mamá nos ponía en el pecho y en los pies (…) también remedios de miel con limón y con eso sale uno adelante (…) No están demás las caricias de la parejas, de los hijos con cuidado de no contagiar”

“Me da gusto que esta pandemia va de salida, de esta nueva variante no hay muchos riesgos. No habrá mas hospitalizaciones, no vamos a tener más fallecimientos y después de un periodo de contagios expansivo vamos a regresar a la normalidad”.