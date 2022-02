AMLO sabe quien financia a periodistas “famosos”

Ciudad de México.— Las empresas extranjeras que se sienten afectadas por la iniciativa de ley eléctrica son las que financian a medios y periodistas “famosos” en la campaña de desprestigio del gobierno, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una andanada la que se desató por la casa que rentó mi hijo José Ramón y su esposa, pero nada tiene que ver con lo periodístico y con ellos participan organismos –como USAID- a través de la Embajada de Estados Unidos en México con una tendencia opuesta al gobierno de México”.

Ese es el fondo del asunto, afirmó el primer mandatario, quien afirmó que su gobierno enfrenta a un bloque opositor, en una disputa por la nación con dos visiones distintas, porque dentro de los partidos a veces se gana el gobierno, pero no el poder, que no tiene sentido si no sirve a los demás.

“Para ellos, los conservadores, la visión es la acumulación de bienes, por eso actúan de manera clasista, racista; no le tienen respeto al pueblo, son dos proyectos, de nada sirve el poder si no está al servicio de los demás. Claudio X González trae la misma escuela de su padre, que fue de la Coparmex, quien dijo que si ganaba el poder la izquierda, no descartaba actuar como en 1973” (el golpe de Estado de Pinochet).

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que la investigación de la casa de Houston ni siquiera la hizo Carlos Loret de Mola y no fue una investigación de interés periodístico, sino con el propósito de dañar la imagen del gobierno de la 4T por el bloque conservador.

“Si no tuviera autoridad moral, no estaría aquí, pero he salido ileso de la calumnia y espero otras andanadas, pero es probable que se sepa que los medios, no todos, pero sí algunos, que son defensores de grupos de intereses creados de gente que no pagaba impuestos, que manejaba la política económica”, concluyó.

José Vilchis (colaborador)

ebv