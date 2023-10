“Cuando se espera la vida y llega la muerte”; carta de una madre a su hija

Ciudad de México.— Georgina González, maestra en ciencias de la educación familiar, apoya a padres de familia que han sufrido la muerte de un bebé.

En su experiencia, la también impulsora del Protocolo Mariposa en hospitales de Jalisco, consideró que es tiempo de romper mitos que hay en torno al proceso de duelo.

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, Georgina González, señaló que por cada bebé fallecido hay 5 dolientes en la familia.

LEE Madre tiene derecho de abrazar al hijo recién nacido: especialistas

La también asesora de muerte gestacional y perinatal, compartió una carta escrita por “Chely”, una madre que perdió a su hija Luna, para superar su duelo.

Cuando se espera la vida y llega la muerte…

“…No te suelto… La mamá orca que llevó el cuerpecito muerto de su bebé encima. Nadó por días, 17 días, con su bebé a cuestas. Había nacido muerto, y ella no soltaba. Mar arriba y mar abajo, no soltó a su bebé. Tal era su pena que nadó y nadó con su bebé muerto, el cuerpo caído, flojo, pero sin vida. Estaría cansada, por la muerte y por la pena. Sus comadres la sostuvieron. La ayudaban a nadar, a seguir viva en la muerte. Nadie le dijo suelta, eres joven, te estás volviendo loca. Era su hijo. Ella su mamá. No le suelta. Hasta que soltó. Soltó porque su hijo es más que un cuerpo, su hijo lo es todo, ese todo imposible de soltar porque es ella misma, la eternidad del amor. Nos deseo tiempo de no soltar, de duelo sostenido. Nos deseo espacio para nadar”.

Siete24 en redes sociales

ebv