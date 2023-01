Destacan esfuerzo del Programa Nacional de Reconstrucción para reconstruir mil 579 templos

Ciudad de México.— Jorge González Domínguez, un hombre en situación de calle en la Ciudad de México, bendijo a Monseñor Francisco Javier Acero Pérez a petición de este último.

González Domínguez vive en la calle desde hace tres años porque llevaba la palabra de Dios a sus familiares y estos lo corrieron.

“Ellos son ateos, un día de plano me corrieron de casa y ya no me permitieron regresar”, explicó Jorge González.