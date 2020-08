‘Genevieve’ amanece como huracán categoría 3

México.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez aseguró que no tiene nada que temer, tras las acusaciones de Emilio Lozoya.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, Domínguez fijo su postura.

“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha portado sólo sus dichos que valen su prestigio: nada”.

Insistió en que “no había necesidad de darme dinero a favor de un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, lo he dicho siempre, su servidor no vive de la política”.

Francisco Domínguez, dice que Emilio Lozoya ha pretendido involucrarlo en actos de corrupción “ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada” “Yo siempre apoyé la Reforma Energética, no había necesidad de darme dinero por un voto que ya tenían” (1/2) pic.twitter.com/gZjg0NlpaP — Avi 😷🦆 (@avieu) August 19, 2020

Sobre el video que se filtró donde su principal colaborador Guillermo Gutiérrez recibió millones aparentemente por un soborno, dijo que él no tiene nada que ver.

“De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele lo que a su derecho convenga”.

Apuntó que no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso y que detrás de las acusaciones, Lozoya existe una clara intención política.

Señaló que las declaraciones en torno a su gobierno de las últimas horas son por la elección que se aproxima.

