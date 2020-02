Gobernadores no se aplican en seguridad: AMLO

Ciudad de México.— En materia de seguridad pública, no todos los gobernadores participan igual, hay algunos que participan menos y otros que ponen más empeño. El gobierno federal no permitirá la asociación de funcionarios con el crimen organizado.

“En este gobierno no se permitirá darle protección a los delincuentes como ocurrió en los anteriores gobiernos federales, que estuvieron en algunos casos, al servicio de la delincuencia”, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin mencionar a sus antecesores.

Fue enfático al señalar que se está avanzando en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, porque “estamos viviendo un tiempo en el que todos quieren ayudar, en el que todos quieren participar para tener un mejor país”.

A la pregunta de si comulga con la idea de aplicar la pena de muerte a los que incurran en feminicidio, López Obrador afirmó que no es la opción. “No estoy de acuerdo porque nunca ha sido la solución; la violencia no se puede atacar con la violencia. Todos los días observamos la situación real de la seguridad en el país y buscamos cómo abatir la delincuencia, pero no tenemos el mismo apoyo de los gobernadores; no todos ayudan igual”.