La democracia y los derechos humanos están en riesgo, alerta Global Center For Human Rights

Ciudad de México.— Global Center for Human Rights explicó que el Caso Beatriz no es un caso sobre aborto sí o aborto no; es sobre derechos humanos y democracia contra los negocios de una industria multimillonaria.

Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights, señaló que 6 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos votarán sobre el Caso Beatriz y decidirán el futuro de la región.

“(Los jueces) tendrán que elegir entre tus derechos o los negocios de una industria multimillonaria”.

CASO BEATRIZ

Beatriz era una joven madre salvadoreña de escasos recursos que fue manipulada y utilizada por grupos abortistas que la condenaron al miedo para imponer el aborto en nuestro continente.

Beatriz ya tenía un hijo varón y quería ser mamá otra vez. Aunque le habían ofrecido esterilizarse, ella había rechazado la propuesta porque quería tener más hijos.

Beatriz tenía lupus, una enfermedad autoinmune que puede ser muy grave.

Pero afortunadamente, durante su segundo embarazo, el lupus estaba controlado y el embarazo no amenazaba la vida de Beatriz. Desgraciadamente, su bebé, a quien su mamá llamó Leilani, también estaba enferma y fue diagnosticada con anencefalia.

Beatriz falleció 4 años y 4 meses después del nacimiento de Leilani, a raíz de heridas producidas por un accidente de moto. Su muerte, contrariamente a lo que afirman los grupos abortistas, no tuvo ninguna relación con su segundo embarazo ni con su bebé.

LITIGIO INTERNACIONAL

Sebastián Schuff explicó que el Caso Beatriz se ha convertido en un litigio estratégico internacional con la pretensión de que la Corte Interamericana establezca un derecho humano internacional al aborto y que sea vinculante y obligatorio para todos los países

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN RIESGO



6 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos votarán sobre el Caso Beatriz y decidirán el futuro de la región. Tendrán que elegir entre tus derechos o los negocios de una industria multimillonaria.



Seguí leyendo 👇 pic.twitter.com/awxiUeHypu — Global Center for Human Rights (@GlobalCenter4HR) November 16, 2023

LEE Corte IDH acepta el amicus curiae de Actívate para el Caso Beatriz

INDUSTRIA MULTIMILLONARIA

De acuerdo con Sebastián Schuff los Organismos internacionales son las “fábricas” donde se producen los contenidos de las legislaciones mundiales.

Estos organismos se dedican a producir cambios en las legislaciones manipulando el lenguaje para favorecer a las corporaciones que los financian.

“Los términos que van utilizar: derechos sexuales, derechos reproductivos, identidad de género, orientación sexual, salud sexual, salud reproductiva. Todos esos términos no se originaron en Costa Rica, no se originaron en México, ni en Argentina. Todos estos términos se originaron en las salas de los organismos internacionales”, dijo.

Los Organismos internacionales son las “fábricas” donde se producen los contenidos de las legislaciones mundiales.



Estos organismos se dedican a producir cambios en las legislaciones manipulando el lenguaje para favorecer a las corporaciones que los financian. pic.twitter.com/ZpzehECSnn — Global Center for Human Rights (@GlobalCenter4HR) November 16, 2023

MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE

Sebastián Schuff Indicó que manipulando el lenguaje, estas corporaciones utilizaron a Beatriz y negaron la vida de Leilani; y ahora quieren quitar más derechos y destruir la democracia.

“Cambiando lo que entendemos por persona, cambiamos todo el ordenamiento jurídico, detalló.

Cambiando lo que entendemos por persona, cambiamos todo el ordenamiento jurídico.



Manipulando el lenguaje, estas corporaciones utilizaron a Beatriz y negaron la vida de Leilani. Quieren quitarte derechos y destruir la democracia.



Más en https://t.co/fAW1Iiv0mj pic.twitter.com/WV3VBiFwFI — Global Center for Human Rights (@GlobalCenter4HR) November 16, 2023

Siete24 en redes sociales

ebv