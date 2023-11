V Cumbre Transatlántica convoca a construir un futuro fundado en valores permanentes

Nueva York.— La V Cumbre Transatlántica reúne a 200 líderes políticos de 40 países de África, América, Asia y Europa en Nueva York, Estados Unidos, para reafirmar y celebrar los verdaderos derechos humanos reconocidos y consagrados en la Declaración Universal (DUDH) de 1948.

Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) y sus organizaciones aliadas organiza el evento que se desarrolla en el marco del 75 aniversario de la DUDH bajo el tema “Afirmar los Derechos Humanos Universales – Uniendo Culturas por la Vida, la Familia y las Libertades”.

En la Cumbre participa un selecto grupo de altos funcionarios de gobiernos, legisladores, expertos, y líderes políticos y cívicos comprometidos con la vida, la familia y las libertades. Todos ellos son protagonistas a nivel global o local en el avance de la agenda de valores fundamentales.

“Desde Political Network for Values trabajamos por la defensa de los derechos humanos universales. Esta cumbre es un espacio para sumar, unir, generar lazos y oportunidades de colaboración entre todos los que estamos comprometidos en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de los padres a educar a sus hijos”, dijo José Antonio Kast, presidente de PNfV y anfitrión del evento.

DERECHOS Y LIBERTADES

Los paneles de discusión abordan la validez y actualidad de la DUDH, los actuales riesgos y desafíos para los derechos humanos, la relevancia de promover el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y presentan políticas públicas, iniciativas legislativas y buenas prácticas que han sido eficaces en protección de diversos derechos y libertades.

DERECHO A LA VIDA

“Nuestra responsabilidad es abogar por sociedades justas donde la dignidad de cada individuo sea respetada, el derecho a la vida sea protegido y las familias puedan prosperar en ambientes amorosos y seguros. Esto implica luchar contra la discriminación, apoyar políticas que promuevan la igualdad y abogar por la paz en lugar de la violencia”, afirmó Margarita de la Pisa, diputada del Parlamento Europeo por España.

PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Mientras, Lola Velarde, directora ejecutiva de la Red, “la conmemoración del 75 aniversario de la DUDH representa una magnífica oportunidad para reunir a altos funcionarios gubernamentales, legisladores y articuladores políticos y cívicos de todo el mundo dispuestos a renovar su compromiso con los derechos humanos consagrados en ese documento”.

Velarde recordó que en la DUDH hay un reconocimiento explícito al derecho a la vida (artículo 3), a la protección que debe darse a la familia, a la maternidad y a la infancia (artículos 16 y 25); al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos (artículo 26); a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión (artículos 18 y 19).

PARTICIPACIÓN DE GLOBAL CENTER FOR HUMAN RIGHTS

Entre los ponentes se encuentran: Uju Kennedy-Ohanenye, Ministra de Asuntos de la Mujer de Nigeria; Corina Cano Cordoba, diputada de la República de Panamá; Kinga Gál y Margarita de la Pisa, diputadas del Parlamento Europeo por Hungría y España, respectivamente; Germán Blanco, senador de Colombia; los parlamentarios Stephen Bartulica de Croacia, Nikolás Ferreira de Brasil y Salvatore Caiata de Italia y Eduardo Verástegui, productor de la película “Sound of freedom”.

La Cumbre es organizada en alianza con The Heritage Foundation, Center for Fundamental Rights, Foundation for a Civic Hungary, Global Center for Human Rights, International Centre on Sexual Exploitation, Family Watch International, C-Fam, ADF International, The Institute for Women’s Health, International Organization for the Family y Talenting Group.

RED POLÍTICA POR LOS VALORES

La PNfV es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades. Las Cumbres Transatlánticas son una piedra fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de Europa, América y África para estrechar lazos, compartir casos exitosos y mejores prácticas, y construir agendas conjuntas. Se celebran, normalmente, a cada dos años.

La primera Cumbre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; y en la Academia Húngara de las Ciencias, Budapest, el año pasado.

