“Los principales asesinos son servidores públicos”; periodistas protestan en la mañanera

Ciudad de México.— Los reporteros que cubren la conferencia matutina en Palacio Nacional hicieron pública su solidaridad con las familias de los periodistas asesinados en lo que va de este año y rechazaron que haya corrupción en los medios corporativos y sus directivos.

La reportera Nancy Flores manifestó su oposición a la campaña mediática con miras a las elecciones de 2024 y y el reportero Rodolfo Montes le expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en esta ocasión no harían preguntas en solidaridad a las manifestaciones de periodistas en el Congreso y el Senado.

“Los periodistas no se manifestaron en apoyo a un periodista en particular, lo hicieron para reclamar la violencia contra los reporteros que han ejercido sobre todo los funcionarios públicos contra los informadores, por eso llegamos a un acuerdo de no preguntar en esta ocasión, en memoria de los reporteros caídos”, palabras más, palabras menos, expresó.