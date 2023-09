Padres de familia, solución contra la mala educación sexual del Estado: Madre provida

Ciudad de México.— Alejandra Yáñez Rubio, madre y activista provida, aseguró que los padres de familia deben ejercer de manera permanente sus derechos humanos, sobre todo la patria potestad y la objeción de conciencia.

Explicó que la denuncia que actualmente se ha hecho de los malos contenidos educativos, recientemente en los Libros de Texto Gratuitos, es necesaria, pero insuficiente para proteger a nuestros niños y jóvenes.

“Muchas veces, la gente me pregunta si con los amparos es suficiente. La respuesta es NO. Otras personas creen que si se guardan los libros de texto gratuitos y no se utilizan también se podrá proteger a la niñez del adoctrinamiento ideológico del Estado”, advirtió.