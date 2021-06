Parte de la clase media es individualista: Obrador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra la clase media, pero matizó su crítica a sólo un sector de la misma, a la que calificó de individualista que añora el regreso al gobierno de los partidos que saquearon al país.

López Obrador reiteró que hay un sector de la clase media que siempre ha sido individualista porque así lo convirtió el régimen neoliberal en una política de gobierno para “los de arriba” sin tomar en cuenta al pueblo, a la sociedad mexicana.

“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo; es aspiracionista porque quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Calificó a éstos como partidarios de los que piensan que el que no transa no avanza, y le parece increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Y esto lo atribuye a que son muy susceptibles a la manipulación, que son lectores de Reforma. Pero es un sector, no todos.

López Obrador afirmó que los conservadores se dedicaron a reforzar con la manipulación en ciertos sectores de clase media.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador hizo referencia a la campaña previa a las elecciones en que se unieron los simpatizantes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y convencieron a esta parte de las clases medias.

La semana pasada, el jefe del Ejecutivo analizó el comportamiento de los electores de la Ciudad de México y señaló que en la capital del país los que estuvieron influenciados por la campaña en contra de su movimiento fueron los de este sector de la clase media.

“Sobre todo sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del ‘mesías tropical’, el ‘mesías falso’, etcétera, etcétera, etcétera, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer”.

Lo que le pareció muy interesante es cómo la gente humilde, la gente pobre, sí internalizó bien el mensaje, dijo.

“Pero un integrante de clase media, media-alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ése es para decirle: Siga usted su camino, va a usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta”.

Reconoció López Obrador que la tragedia del Metro tuvo que ver en el ánimo de muchos por el sensacionalismo de algunos medios que no tuvieron objetividad, periódicos tendenciosos que informan lo que les conviene y afecta al gobierno.

