Pide AMLO no espantarse por variante Ómicron; ya va de salida

México.- Con síntomas leves de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó su estado de salud durante la conferencia matutina encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En un enlace especial difundido desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador reconoció estar ronco, sin temperatura, pero bien y llamó a no caer en pánico por la variante Ómicron.

López Obrador dijo que el propósito de su mensaje es “para que no nos espantemos” porque esta es una variante que no tiene el nivel o el grado de peligro que la variante Delta.

En plena transmisión, el presidente López Obrador se tomó la temperatura y la oxigenación para demostrar que tiene síntomas leves.

Reportó 36.1 grados de temperatura y una oxigenación de 96 por ciento y que tiene dolor de garganta, tos, gripe, ronquera y poco dolor de cuerpo.

ESTÁ TOMANDO PARACETAMOL

El presidente reveló que está tomando paracetamol como medicamento, pero que se siente bastante bien y descartó hospitalizarse.

“Creo que afortunadamente, creo que no vamos a tener que hospitalizarnos y no vamos a sufrir pérdidas humanas. Yo diría que este virus va de salida, no da a los pulmones. Muy pronto las cosas van a normalizarse”, dijo.

Y llamó a la población a seguirse cuidando, pero no alarmarse.

“Voy a seguir trabajando, voy a seguir en mis labores y hay que echarse para adelante, hay que pedir protección al Creador, a la ciencia y las ganas de vivir por la transformación de México”, finalizó.