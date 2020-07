¿Cómo va la rifa del avión presidencial?

Ciudad de México.— Jorge Mendoza, director de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional acudirán a Palacio Nacional para informar de los avances en la venta de billetes de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial y su mantenimiento.

Darán información de la venta de los más de 70 aviones y helicópteros del gobierno federal y del avión TP 01 para el uso del Presidente de la República, cuyas ganancias se destinarán a la compra de equipo para los hospitales del Sector Salud de todo el país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También se sabrá cuándo regresa al avión presidencial, si no se va a vender, cuándo se va a entregar a la Fuerza Aérea Mexicana para que lo siga manteniendo, porque constantemente se le está dando mantenimiento hasta que se venda.

“Pero independientemente de que si se venda o no el avión, si sale el comprador, de acuerdo al avalúo, porque se podría vender pero no rematarlo; eso no se quiere, tiene que ser en el precio del avalúo, de todas maneras con la rifa pues vamos a obtener ya recursos suficientes”.

Por lo que toca a la venta de billetes de Lotería para la rifa del avión presidencial, dijo que está muy avanzada.

“Voy a pedirle, si les parece, el lunes al director de la Lotería Nacional que les informe cómo vamos con la venta de los boletos para la rifa del 15 de septiembre del avión presidencial, que es, como ya saben ustedes, entregar premios de 20 millones de pesos a quienes se saquen esta rifa, se van a entregar en premios dos mil millones de pesos en premios”.

Desde antes de la pandemia, dijo, se decidió que todo lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos en hospitales, para comprar equipos médicos. Ya hay ofrecimientos para compra del avión presidencial, pero la transacción se detuvo por la pandemia.

La directiva de Twitter acudirá a Palacio Nacional

Por otra parte, informó el presidente López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional que próximamente acudirán los directivos de Twitter, luego de haber aceptado la invitación.

Además de que explicarán el funcionamiento de la red social, pedirá a sus directivos que expongan cómo operan los bots, que son personas ficticias, y ese día lleven una lista de sus clientes, tanto personajes públicos como personas morales, para que –en aras de la transparencia- cuánto invierten sus principales clientes en México en la campaña contra su gobierno para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter.

“Una lista, si pueden hacerlo ¿no?, porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver quién aporta más” en los ataques a la 4T. concluyó.

