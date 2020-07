De regreso en México, el avión presidencial tiene dos propuestas de compra y se va a rifar

Ciudad de México.— El miércoles llegó a México el avión presidencial del que sigue su proceso de venta con dos propuestas, uno de los compradores adelantó un pago y el otro sugiere efectivo y compra de equipo médico para hospitales.

Así lo conformó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no se ha cerrado la operación hasta encontrar la mejor opción que se ajuste al avalúo de 120 millones de dólares.

“Los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión, va a estar aquí en el hangar presidencial. Ese hangar se construyó en el sexenio anterior para guardar el avión. Costó cerca de mil millones de pesos. Ahora que se decide hacer el aeropuerto en Santa Lucía, no va a haber necesidad de desmantelar, no sólo el Hangar Presidencial, sino todo el aeropuerto”, señaló el mandatario.