El concepto de democracia se deteriora cuando los regímenes autoritarios se lo apropian, advierten periodistas

Ciudad de México.— Periodistas de América Latina advirtieron que el concepto de democracia se deteriora cuando los regímenes autoritarios se lo apropian y lo ajustan para justificar gobiernos totalitarios.

En el primer día de actividades del Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral, Yoani Sánchez, periodista cubana y autora del blog Generación Y, aseguró que “el concepto de democracia se deteriora cuando se lo apropian los regímenes autoritarios, empiezan a usar todo el vocabulario de la democracia para ajustarlo a procesos de corte populista, totalitario u autoritario”.

En la mesa “Ejercicio del periodismo en distintos contextos antidemocráticos de Latinoamérica”, Cindy Regidor, periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, explicó que en su país se utiliza una narrativa de control de comunicación para que sean las autoridades nacionales quienes se “atribuyan el derecho de decir que los disidentes atentan contra la soberanía y de determinar quiénes sí y quiénes no son ciudadanos”.

Cindy Regidor, quien también es corresponsal de France 24 en San José, Costa Rica, afirmó que “en la propaganda oficial de Nicaragua hay una subversión de todos estos términos, es realmente cansado e indignante ver a la vicepresidenta Rosario Murillo, que dirige la comunicación, corrompiendo todos estos términos de paz, derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad de los que están acusados como gobierno por la represión de 2018”.

Por su parte, Víctor Amaya, periodista de Venezuela y fundador de la plataforma de fact-checking Espaja.com, expuso que el reto del periodismo en los gobiernos autoritarios es “participar del diálogo e impulsar las conversaciones, debates y dar luces por una narrativa clara y real” y entender “que los autoritarismos aprenden unos de otros con mecanismos de propaganda”.

El periodista argentino, Diego Fonseca, detalló que en la primera mesa del Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral, moderada por el Coordinador Nacional de Comunicación Social, Rubén Álvarez Mendiola, se presentaron las tres experiencias de “populismo autoritario más significativas de la región que son Cuba, Venezuela y Nicaragua”, pero, advirtió, no se trata de las únicas porque “hay experiencias de populismo que no llegan a dictaduras sin cortapisa y se crean bajo la fachada de la ficción democrática, son los llamados autoritarismos competitivos como en el caso de Nayib Bukele, Presidente de El Salvador”.

POPULISMO, FALLA DEMOCRÁTICA

Diego Fonseca, quien también es autor del libro Amado Líder, un ensayo sobre los peligros del populismo en América Latina, Estados Unidos y Europa, destacó que “el populismo es producto de una falla democrática, y si existe es porque en algún momento todo lo que lo precedió ha fallado”, de ahí que la población “elige ficciones democráticas”.

Mientras que Víctor Amaya, periodista venezolano, dio cuenta que la ciudadanía se ha sentido traicionada por la democracia por las precariedades que padecen en seguridad, pobreza, educación y salud, pero “se deben evitar saltos al vacío en donde el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

Agregó que en Venezuela “todos los indicadores de la gente que decía en los años 90 esto no puede ir más allá, la democracia me falló, me traicionó y no me brindó las respuestas necesarias, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, quizá hay que tener cuidado en cuáles son los caminos que optamos para resolver las fallas en la democracia”.

PERIODISMO, ÚLTIMA TRINCHERA DE LA DEMOCRACIA

Sobre la perspectiva de futuro del periodismo en América Latina, los periodistas coincidieron que existen oportunidades en las plataformas digitales.

Cindy Regidor manifestó que en Nicaragua “el periodismo es una de las últimas trincheras de la democracia”, pero no sólo se puede sostener por los periodistas, se requieren de audiencias conscientes y que desde las escuelas se enseñe la utilidad de la democracia.

Víctor Amaya recordó que el periodismo nos involucra a todos y el principal reto en estos momentos “es que los medios sean sustentables y rentables” para ello se pueden acudir a fondos internacionales.

Yoani Sánchez, periodista cubana, planteó que después de “la primavera negra de 2003, cuando el régimen dio un golpe a la prensa independiente y la convirtió en un páramo, después ocurrió la gran explosión de blogs, de Twitter y de ciudadanos contando la Cuba profunda”, por lo que confió que pronto las condiciones cambien.

Diego Fonseca añadió que en la región los periodistas necesitan aprender a gestionar un medio de comunicación, trabajar como gestores y ofrecer distintas alternativas de las que existen.

ebv