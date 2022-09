Negligencia criminal del gobierno frente a la pandemia, ocasiona dolor a más de 840 mil familias en México: López Rabadán

Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán aseguró que la negligencia con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó la pandemia por Covid-19, ocasionó la muerte de cientos de miles de mexicanos que no recibieron a tiempo sus vacunas, no tuvieron atención médica adecuada y no obtuvieron adecuadamente información sobre medidas de prevención y atención.

Según los datos del propio gobierno y al último corte, ha ocasionado que más de 840 mil familias hoy estén de luto, dijo.

“Este gobierno no quiso hacer pruebas y, en un inicio, impidió incluso que se ocuparan los laboratorios privados. No dotó de insumos médicos a los hospitales y a las clínicas del sistema de salud, tampoco cuidó al personal médico y trató de ocultar la cifra real de muertos por Covid. Se empeñó en desmentir la eficacia del cubrebocas y todavía, por si fuera poco, adquirió tarde las vacunas y las distribuyeron de forma electorera”, sostuvo la senadora panista.

Además, criticó el anuncio que realizó la Secretaría de Salud sobre que más de 5 millones de vacunas para Covid serán tiradas a la basura porque caducaron en el mes de junio.

“Sí, mientras la gente esperaba ser vacunada para salvar su vida y la de sus familias, el gobierno realizó una pésima distribución, llegando tarde a los estados y municipios”, lamentó López Rabadán.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado reprochó que de manera irresponsable se ejerza el servicio público y el ejercicio del presupuesto.

“Más de 600 millones de pesos tirados a la basura por la irresponsabilidad de Morena. El artículo 214 del Código Penal Federal refiere que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público el servidor público que, por razón de su empleo, dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública”, sostuvo.

La senadora panista consideró urgente que se investigue y se sancione la negligencia del doctor López-Gatell, responsable de la mala distribución que generó la pérdida de más de 5 millones de vacunas.

ebv