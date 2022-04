Va por México alista contrarreforma para que usuarios paguen menos de luz

Ciudad de México.— La coalición Va por México presentará una iniciativa, contraria a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busque que la gente pague menos en su recibo de luz.

En conferencia de medios, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como legisladores de estos partidos políticos anunciaron que la coalición legislativa “Va por México” acordó votar en contra de la contrarreforma eléctrica morenista.

Explicaron que en cuanto se deseche la reforma que impulsa el gobierno federal, la coalición presentará una iniciativa que sí busque que la gente pague menos en su recibo de luz.

En la contrapropuesta, añadió se privilegia la generación y el uso de energía limpias, renovables para avanzar en la transición energética y cumplir con los requerimientos internacionales de las energías limpias para la exportación de nuestros productos.

También fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa de Estado, pero también darle el carácter de organismo con autonomía constitucional a la Comisión Regulación Reguladora de Energía (CRE).

“El PRD no va con la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel, no vamos a aprobar una ley retrógrada que frena la transición energética y no garantiza la seguridad energética del país, que espanta las inversiones y viola el TMEC”, dijo Zambrano.