Se reúne Luis Nava con jóvenes de barrios en Querétaro

Querétaro.- El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, sostuvo un diálogo con jóvenes de diferentes colonias para saber sus inquietudes y que puedan recibir todo tipo de apoyo.

Nava sostuvo charlas con jóvenes de las colonias Menchaca 1, 2 y 3, Mujeres Independientes, Real de España, Pinos y 5 Halcones.

El funcionario indicó que el objetivo es apoyar a las personas a que mejoren su calidad de vida, reintegrarlos a su familia, a la actividad laboral o educativa y así disminuir conductas de riesgo.

“Aquí vamos a estar con ustedes y queremos hacer equipo para construir justamente esas oportunidades que le den un escenario de vida mejor”.

“Yo creo que todos quieren salir adelante, hay algunos que están yendo por el camino fácil pero ese no es el camino”, dijo Nava.

Comprometió a los jóvenes “a entrarle” junto con el equipo de trabajo del Municipio de Querétaro para participar en las acciones que se puedan implementar en su beneficio, el de sus familias y su comunidad.

Los jóvenes mostraron su deseo de continuar estudiando, contar con mejores instalaciones deportivas para practicar deportes, espacios para desarrollar su arte como es el grafiti o los tatuajes o incluso la posibilidad de contar con un estudio para grabar su rap urbano.

Juan Pablo García Aguiñaga, Director del Programa “Nacidos para Triunfar” de la Asociación Civil “Líderes Unidos por la Paz” y que trabaja de la mano con el programa Tejiendo Comunidades de Paz del Municipio de Querétaro, presentó diversas propuestas de una primera etapa para la prevención de malas conductas y consumo de drogas en este grupo particular de la población.

En tanto, David Miranda, conocido como “DMH” en la banda Los DH (Dejando Historia), dijo que: “Hay muchas cosas que se pudieran ver en el lado de lo que viene siendo el mundo del la banqueta, en el mundo de la calle; sinceramente hay varios temas que viene siendo el talento urbano esta machín”.

“Yo tan solo levanto Querétaro donde quiera que vaya, entonces me he topado gente de diferentes lados de aquí de Querétaro que igual para el grafiti, para el rap, para el dibujo, para el tatuaje hay mucho talento en lo que viene siendo las calles de los barrios bajos”.

“Lamentablemente y por pérdida o por desgracia de nosotros de los barrios bajos no tenemos los medios, en mi caso por ejemplo, yo no tengo donde grabar, y tengo un pinche talento que me gustaría que la gente escuchara pero lamentablemente vivir en el barrio bajo y los medios en que nos encontramos con la pandemia el trabajo está escaseado”, sentenció.

