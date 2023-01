“Me denigraban por ser hombre”, narra padre de niño que habría sido asesinado por pareja de lesbianas

Argentina.— A días de conocerse el veredicto del juicio en Argentina por el violento asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años de edad, perpetrado presuntamente por una pareja de lesbianas, el padre del menor escribió un emotivo mensaje en redes sociales.

En los mensajes, Christian Dupuy remarcó que, tras un año y 2 meses de la muerte de su hijo, su verdadera familia “jamás podrá olvidarlo”.

Las principales responsables del homicidio son la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes están imputadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos que alcanzan la pena de prisión perpetua.

Christian Dupuy reconoció que aun no entiende y nadie le ha dado explicaciones de porqué pasó “una tortura constante vive en mi, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome papi”.

“Te extraño, lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mi. Imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mi envuelto en mantitas; imposible olvidar lo desgarrador y doloroso verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe de enterrar a su padre”, señaló.

Incluso, reconoció que vivirá con la culpa de no haber hecho nada, de no darse cuenta que cuando los buscaba y le impedían verlo “era porque seguro estaba golpeado”, y cuando le preguntaba si estaba bien le decía que sí, sin saber que si decía la verdad le volvían a pegar.

LEE Familia causa ternura al viajar en pijama en Metro

Recalcó que de haber sabido el mínimo detalle hubiese hecho todo para rescatarlo.

“Que no me hayan permitido darle todo el amor no fue mí culpa, fue culpa de dos hijas de puta que me impedían contacto, que me amenazaban, denigraban y me hacían sentir una mierda porque era hombre; y nada pude hacer aunque legalmente hice todo lo posible. De a poco todo saldrá a la luz. Acá hay dos asesinas y una cadena de culpables y todos la van a pagar”, enfatizó.

A fines de diciembre del 2022, y tras 18 audiencias, concluyó el juicio por el crimen del niño de 5 años, Lucio Dupuy, asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa. Durante los alegatos finales, el fiscal del juicio pidió que Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez sean sentenciadas a prisión perpetua.

El juicio se reanudará el próximo 2 de febrero, fecha en la cual está previsto que el tribunal dé su veredicto y establezca si las acusadas son culpables o inocentes.

De acuerdo con el Ministerio Público las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17:30 y las 19:40 del 26 de noviembre de 2021, en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de un período de agonía.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), pequeño Lucio “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data” y su deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.

También se determinó que, previo al crimen, el menor había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales.

ebv