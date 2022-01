Ausentismo por Covid-19 pone en riesgo a Pymes: Coparmex

Ciudad de México.— Inició la segunda quincena del 2022 y quizá se empiece a sentir que la cuesta de enero se extienda a febrero o marzo debido a la inflación o el aumento de los productos de la canasta básica, entre otros factores.

En este contexto, albo, la cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar dinero de forma fácil y segura, expone 5 tips para que no se prolongue este endeudamiento hasta abril o mayo como señalan los expertos.

El pasado año cerró con el porcentaje inflacionario más alto en los últimos 21 años, que llegó hasta el 7.36% interanual según datos del Banco de México (Banxico). La inflación por el aumento de precios a consecuencia de problemas en la cadena de distribución de mercancías, al resultado de la continúa pandemia; y a los malos manejos financieros personales, entre otros factores, podría provocar que la cuesta de enero se prolongue más tiempo de lo debido.

“Es posible que durante la temporada de fiestas y rebajas algunos nos hayamos dejado seducir por las ofertas, los meses sin intereses llevando al tope o cerca de este las tarjetas y/o créditos. Sin embargo, este es un buen momento para repensar las finanzas personales y utilizar los beneficios que brinda la tecnología para tomar el control del dinero y aprender a administrar nuestros bolsillos en 2022”, dijo Jorge García Puente, Chief Financial Officer de albo.

¿Cómo salir adelante ante esta cuesta de enero o evitar prolongarla más? García responde: Sugerimos poner en marcha un plan donde conozcamos nuestros gastos y empezar a pagar deudas lo más pronto posible. Aprenda a manejar mejor el dinero a través de estos tips:

Identifica tus ingresos y gastos

Visualiza los gastos primordiales y recurrentes como renta, servicios, o tarjetas de crédito, y separa ese dinero mensualmente para que no lo gastes en otra cosa. Esto no debería ser mayor al 50% de tus ingresos, considera recortar gastos no primordiales de ser necesario.

Separa y ahorra

De tu ingreso mensual define cuál será el dinero que puedes separar de manera continua para hacer frente a imprevistos, idealmente debería de ser de 20% del dinero que recibes. Si el 20% parece retador al principio, empieza por un porcentaje menor, trata de no tocarlo y sé constante.

Paga deudas

Establece una prioridad para cada una de las deudas que tengas vigentes. Lleva un registro del monto, los intereses y en cuánto tiempo estimas liquidarlas, recuerda que puedes reducirlas poco a poco o solicitar un crédito a mejor tasa para pagar más rápido las deudas caras.

Realiza una lista de compras y evita lo innecesario

Antes de hacer una compra de impulso o de añadir un nuevo gasto recurrente a tu cartera, realiza una lista de lo que realmente necesitas, y apégate a ella. Si calculas, por ejemplo, cuánto dinero estás destinando a plataformas de streaming, quizá te sorprendas.

Maneja tu dinero desde el Smartphone

El uso del efectivo hace que perdamos fácilmente visibilidad y control. Maneja tu dinero de forma fácil y segura con el uso de la tecnología. Una excelente idea es tener todos los movimientos registrados, y que mejor si es de forma automática. En el caso de albo, la app permite a sus clientes mantener un monitoreo en tiempo real de todos sus movimientos, a través de un sistema eficiente de notificaciones instantáneas que avisa de cualquier actividad en la tarjeta; además de un desglose de sus gastos por categorías.

García concluyó: “La cuesta de enero es la consecuencia de los gastos realizados durante los últimos meses del año. Este aparente “mal manejo de las finanzas”, así como el abuso de los créditos, no es más que un reflejo de la poca visibilidad que tenemos sobre el dinero que recibimos y el que gastamos. Sin embargo, un buen propósito para este año es aprender a tener salud financiera. Usando estos tips podemos lograr sortear los desafíos económicos de estos primeros meses de 2022 y quizá mejorar nuestra economía”.

ebv