El IMEF revisó a la baja estimación del PIB de México en -8.5%

Ciudad de México.— Se prepara en el gobierno de la 4T una iniciativa para reformar el sistema de pensiones para corregir un problema que se originó en el régimen del presidente Ernesto Zedillo, que dejó en manos de las Afores el manejo de las mismas y resulta que en lugar de beneficiar a los trabajadores, pierden y reciben menos de la mitad de su salario.

Advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se contempló, -para decirlo suavemente-, que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, no impositivo sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos. Si no se hace nada, los que se vayan jubilando van a recibir ni siquiera el salario mínimo.

“Entonces, no podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar aun cuando a nosotros no nos va a afectar tanto, porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo y en el siguiente sí van a tener un problema gravísimo”. Problema que se soslaya, estalla, comentó López Obrador.

Respecto a cómo se ha manejado el tema en los medios, dijo el mandatario que no lo entendieron y dieron conocer que se iban a cambiar las reglas y que con las reformas se afectaría a los trabajadores.

“No es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre, fue una pregunta que me hicieron, existe el antecedente, y la contesté así pero no se interpretó de esa manera, al día siguiente vi la nota: ‘Y cambian las reglas’, y empiezan a preguntar y todos en contra”, dijo durante la conferencia en Palacio Nacional.

¿De las Afores se basará en las propuestas que ya fueron registradas ante el Congreso o tomará en cuenta observaciones de organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial? Fue la pregunta.

-Hay que escuchar a todos y hay tiempo, eso no lo podemos hacer ahora.

Sí hay que hacerlo por lo que se plantea, de que va a convertirse un problema grave y se tiene que resolver entre todos para enderezar ese entuerto, corregir ese error de estos tecnócratas irresponsables, técnicos que se creían científicos, que nos metieron en cada problema, comentó con su característico humor negro.

“Tenemos que estar corrigiéndoles la plana de todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, eso sí, para favorecer a grupos que han hecho su agosto. Son políticas malas para la nación, para el pueblo, pero buenas para los que han estado medrando, los que sacan ganancias excesivas”.

-Entonces, hay que corregir, pero no imponiendo nada.

Negó que durante su campaña proselitista hubiera dicho que desaparecería a las Afores ni que fuera a nacionalizar los Ferrocarriles.

“Si ustedes leen el libro La salida, que escribí antes de las elecciones, ahí está el programa que estamos llevando a cabo. No engañé y no voy a engañar a nadie”.

