Gobierno e Iniciativa Privada anuncian segundo paquete de inversiones

México.- La actual crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 no sólo ha dejado la peor catástrofe de salud en casi un siglo, sino que también ha provocado la caída de la economía mundial a niveles que no se veían desde la depresión del 1929.

Ante este desolador panorama al que no se le ve fin (no al menos hasta que no haya una vacuna efectiva) muchos expertos afirman que uno de los principales rescatistas de las economías familiares son las aseguradoras.

De hecho, esto se comenzó a observar desde el inicio de la pandemia, pues al menos en México, las aseguradoras han pagado más de 5 mil 570 millones de pesos a 25 mil 558 familias de personas con seguro de vida que fallecieron a causa del SARS CoV 2, esto según el último reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, los seguros en México han atendido a 4 mil 095 casos de personas positivas al Covid-19, para lo cual han entregado un monto de 5 mil 450 millones de pesos.

Si las familias en cuestión no hubieran contado con el amparo de una póliza médica, habrían pagado en promedio 378 mil pesos por la atención en algún hospital, cantidad que la gran mayoría de la población mexicana no tiene y que el conseguirla por sus medios afectaría gravemente su economía.

O en el peor de los casos, el no tener este seguro y esta cantidad de dinero, simplemente haría imposible el acceso a la salud y los tratamientos médicos necesarios para la recuperación del paciente.

“Sin duda, los seguros se han vuelto un salvavidas no sólo para la salud de las familias, sino para su economía, que de hecho ya se encuentra bastante afectada por los altos índices de desempleo, caída en ingresos y la inflación causada por el coronavirus” comentó Iñaki Pérez, CEO de Ahorra Seguros, plataforma especializada en seguros.

Además, no sólo estos seguros médicos y de vida toman relevancia en esta crisis, pues también se ha resaltado la importancia de otro tipo de pólizas ante el aumento de la delincuencia, como:

● Seguros para autos.

● Seguros para motos.

● Pólizas para Pymes.

● Seguros de hogar.

● Cobertura por desempleo.

Desde el inicio de la pandemia, tanto la AMIS como el sector asegurador anticiparon un drástico aumento en las reclamaciones de seguros de vehículos, bienes y propiedades debido al alza de la delincuencia para finales del 2020.

Esto, por los altos índices de desempleo, descomposición social, endeudamiento e inflación causados por el SARS CoV 2, ante lo que la protección de un seguro es lo más imprescindible para cuidar el patrimonio y economía familiar.

Mientras el fin de la pandemia no parezca llegar y los rebrotes sigan volviendo a causar cierres parciales o totales de la economía, sin duda alguna los seguros serán un pilar de sustento ante esta crisis nunca antes vista.

