Tendencias digitales para viajar en el Buen Fin y fiestas decembrinas

Ciudad de México.— Noviembre marca la recta final del año y antecede las fechas más esperadas por todos: las fiestas decembrinas, viajes y compras, para los cazadores de ofertas, el Buen Fin 2021 ya está aquí, será del 10 al 16 de noviembre, y más vale estar preparado para encontrar verdaderas promociones en viajes para ahorrar y encontrar los mejores destinos.

Una vez más la tecnología está del lado de todos aquellos que se anticipen a cazar los mejores precios y experiencias de viaje, para ello existen múltiples plataformas digitales, tanto para reserva de vuelos como para paquetes o tours a lugares poco comunes.

Cabe señalar que en una etapa de recuperación económica, con semáforo verde, tras la época más dura de la pandemia, actualmente el sector de turismo se recupera y ofrece muy buenas opciones, donde la tecnología será la mejor aliada para encontrarlas.

Incluso, de acuerdo con una encuesta realizada por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), las aplicaciones o plataformas de viajes cobraron un rol indispensable para los viajeros, pues más del 22 por ciento de este segmento de consumidores, reservó su alojamiento vía digital.

Digitalización para las mejores experiencias de viaje

Durante los siete días del Buen Fin, las plataformas de viajes ofrecen paquetes económicas y opciones que alientan a cazadores de experiencias, con nuevas alternativas antes, durante y después de las fiestas decembrina, aquí algunos ejemplos:

Airbnb. Comodidad en hospedaje. Dedicada a la oferta de alojamiento a particulares y turísticos en el puedes elegir desde cabañas, casas o departamentos para el confort de los viajeros y ofrece experiencias culturales turísticas en diferentes destinos de la República.

México Destinos y Rotamundos. Para intrépidos. Estas ofertas están más dirigidas a quienes buscan algo diferente, aman las experiencias al aire libre o acampar, sus ofertas van desde un 70 por ciento de descuentos en hospedaje y paquetes a Acapulco, Cancún, Mazatlán, así como tours a Chichén Itzá, las pirámides de Teotihuacán, Cholula, Guanajuato, Tlaquepaque, entre otros.

¡Se aproxima We Book You!

La industria del turismo, se sigue fortaleciendo con nuevas ofertas mediante plataformas de viaje que ofrezcan innovadoras experiencias, como We Book You, pionera en brindar a los viajeros destinos nacionales fuera de lo común, así como nuevas experiencias culturales, de ecoturismo, gastronómicas y con todo tipo de eventos.

We Book You será lanzada próximamente y cumple con las nuevas exigencias de los nuevos perfiles de viajeros, que se transformó completamente y además de estar más informados, prefieren en un 53 por ciento viajes a Pueblos Mágicos o ciudades pequeñas, además We Book You, promete toda una experiencia a lugares poco comunes del país.