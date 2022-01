Home Office en México y los desafíos laborales con la nueva variante ómicron

Nigromante

En espera de que las autoridades del sector Salud anuncien medidas restrictivas para frenar el desmedido avance del virus Sars Cov2, que todavía paraliza actividades productivas, México reportó 44 mil 187 nuevos contagios por coronavirus el miércoles 12 de enero. Es la cifra más alta de contagios en el país en los dos años de emergencia sanitaria.

Ni en los aeropuertos se exigen pruebas de contagio a visitantes que han promovido la expansión del virus SarsCov2, ni en los estadios se reducen los aforos, ni en los centros comerciales se promueve la sana distancia, ni los gobernantes exigen ni observan en lo personal las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, uso de gel, lavado de manos ni confinamiento voluntario en caso de síntomas de contagio. Sí hay medidas sanitarias en cines, bibliotecas, teatros y plazas públicas.

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo al hacerse una prueba inmediatamente después de su conferencia de prensa en Palacio Nacional donde estuvieron en riesgo de contagio los reporteros que abarrotaron el Salón Tesorería, aunque hubo sana distancia con el mandatario.

Al día siguiente fue sustituido en Palacio Nacional por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández porque se contagió por segunda ocasión desde hace un año, en que ha insistido en no usar cubre bocas ni guardar la sana distancia con sus colaboradores. Tuvo cercanía con Tatiana Clouhtier, secretaria de Economía, quien reportó su contagio días antes luego de haber sostenido una reunión con el jefe del Ejecutivo en Palacio. El lunes la secretaria de Ecología, Luisa María Albores reportó en sus redes que también dio positivo y ambas secretarias junto con el Presidente de la República comunicaron que trabajarían a distancia.

Los reportes técnicos de la Secretaría de Salud impactan cada día a los aterrados mexicanos que forman largas filas en las afueras de clínicas y hospitales públicos y privados, en plazas y centros comerciales en busca de pruebas anti covid que en muchos casos resultan ser el requisito para justificar ausencias laborales. La angustia de los solicitantes es que son insuficientes las pruebas.

La recomendación es que ante cualquier síntoma de tos y estornudos constantes, así como temperatura, irritación de la garganta, flujo nasal o dolor muscular, se debe permanecer en resguardo en sus domicilios, con la certeza de que se trata de un posible contagio por Covid-19.

El fin de semana del 31 de diciembre al 2 de enero de este año y los primeros días siguientes cientos de vacacionistas nacionales, estadunidenses, canadienses, europeos y latinoamericanos sobre todo, sufrieron las de Caín en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los de Cancún y otros centros turísticos la cancelación de decenas de vuelos sobre todo por parte de Aeroméxico y líneas canadienses que fueron superadas por la emergencia que dejó varados a los visitantes que sin ninguna restricción por parte de las autoridades abarrotaron playas y centros turísticos sin observar las medidas preventivas y sana distancia.

El caos se incrementó cuando ni las empresas aéreas ni las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supieron comunicar a los usuarios las problemáticas luego de que cientos de pilotos y sobrecargos fueron infectados y que por falta de personal administrativo se cancelarían los vuelos, de modo que tuvieron que pasar hasta una semana en las terminales aéreas varados, angustiados y pagando costos extra que no tenían previstos ante la burocracia oficial y empresarial. Aeroméxico anunció que recontratará a los que despidió en octubre de 2020 por la pandemia.

A la lista también se agregó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, quien a través de su cuenta oficial de Twitter anunció que tras realizarse una prueba de COVID-19 confirmó haberse contagiado del virus. De igual forma se trata de la segunda ocasión en que se contagia. Por ese motivo en diciembre de 2020 estuvo hospitalizado en el municipio de Silao.

“Estimadas y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a #COVID19, atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente”, publicó el mandatario estatal. Como en los casos anteriores, dijo que está observando las medidas de prevención pertinentes y continuará cumpliendo con sus responsabilidades de forma virtual a la distancia. Agradeció también a todos por el apoyo y comprensión recibida.

También por segunda ocasión este jueves 13 de enero reportó el empresario Ricardo Salinas Pliego que dio positivo a COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el empresario mexicano dueño de Grupo Salinas dijo que se “siente bien”, e hizo un llamado a no tener miedo y decir que “México no se puede detener”. En cuatro puntos describió su estado de salud: 1.-Acabo de dar positivo a COVID y me siento bien. 2. Hay que ser valientes y entender que a TODOS nos va a dar COVID… con o sin vacuna, no tengan miedo. 3. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener. Y 4. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes .

Se trata de la segunda vez en que el dueño de Televisión Azteca, Banco Azteca y las tiendas Elektra contrae la enfermedad. La primera vez fue en octubre de 2020, cuanto también manifestó que no hay que tener miedo, porque todos nos vamos a contagiar.

Al inicio de esta semana el empresario expresó su interés por comprar el Banco Nacional de México (Banamex) luego de que Citigroup anunció que buscará desprenderse de la banca comercial en México para concentrarse en la banca institucional.

Como está visto, para el virus SarsCov2 no hay diferencia entre un presidente de la República, dos secretarias de Estado, gobernadores o empresarios. A todos nos va a tocar, según las predicciones, pero eso no impide que dejemos de observar las medidas preventivas y sanitarias. A cuidarnos todos.

