Iglesia 2024

Aunque la Iglesia católica mexicana ha puesto su mirada y buena parte de sus sueños hacia el 2031-2033 para llegar a la próxima década con una serie de propósitos y objetivos cumplidos; antes deberá cruzar una singular aduana que no sólo coincide con la anticipada incertidumbre política y democrática del país sino el necesario recambio generacional de obispos y arzobispos metropolitanos que den cabal expresión de una renovada cristiandad.

La repentina muerte del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, ha puesto cierta presión a los engranajes de evaluación y discernimiento en la Iglesia católica para pensar en las trayectorias y perfiles de los pastores mexicanos; no sólo por esta intempestiva sede vacante sino por las arquidiócesis que se encuentran ya en tiempos de analizar recambios en sus mitrados como Toluca, San Luis Potosí, León, Tulancingo y la, sumamente compleja, sede cardenalicia de Guadalajara.

En el último lustro, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha venido preparando para estos singulares tiempos que no sólo piden recambio de titulares sino la misma preparación de sacerdotes y obispos auxiliares para servir en una poliédrica dinámica colegial de la cual no pueden sustraerse: ser obispos y pastores de sus territorios; procurar el diálogo y colegialidad con sus homólogos nacionales y continentales; y, no menos importante, reconocerse en una dinámica universal de Iglesia.