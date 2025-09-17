Solidaridad: fermento del bien común

En medio del dolor y la consternación que ha dejado la explosión del Puente de la Concordia en el oriente de la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre -con un saldo trágico de víctimas mortales y heridos con quemaduras graves y familias destrozadas- hemos sido testigos de cómo emerge nuevamente ese milagro social que es la solidaridad humana. Estos gestos gratuitos y comprometidos parten de un principio que trasciende credos, ideologías y posiciones sociales para revelar lo más esencial del alma humana: su capacidad para conmoverse ante el dolor ajeno y su impulso irrefrenable por auxiliar al prójimo.
La solidaridad representa la fuerza invisible que mantiene cohesionadas las sociedades en momentos de crisis. Lejos de ser un simple sentimiento espontáneo, se trata de un mecanismo complejo de respuesta colectiva que activa redes de apoyo, facilita la organización comunitaria y genera capital social en circunstancias donde las instituciones formales muestran sus limitaciones.
¿Qué es lo que motiva y moviliza a la gente sencilla a auxiliar al prójimo incluso en medio de situaciones que le pueden poner en riesgo? ¿Qué percutor emocional de generosidad y servicio se dispara sin hacer consideraciones de identidades, ideologías, partidismos o condiciones sociales? ¿Por qué estos casos nos recuerdan que los actos humanistas son posibles independientemente de lo que opinemos de las opiniones de los demás?
Antropológicamente, la solidaridad se manifiesta como una práctica cultural profundamente arraigada en las comunidades que han desarrollado mecanismos de supervivencia frente a adversidades recurrentes; es un hecho que nuestro país ha sido y sigue siendo víctima de diversos fenómenos destructivos: desde los naturales hasta los políticos y económicos. Por ello, de manera racional y emocional, actuamos en favor de los que pertenecen a nuestra propia identidad patriótica; porque guardan semejanzas con nosotros; sin embargo, en México, la solidaridad se ha refinado a través de experiencias traumáticas colectivas que han forjado una memoria histórica de resiliencia comunitaria.
Y, sin embargo, más allá del instinto humano, la solidaridad puede alcanzar grados de virtud social fundamental. Y por ello, no es solo un sentimiento superficial o pasajero –o no debería serlo–, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común.
Pero ¿hacia dónde debemos encauzar estos sentimientos solidarios? ¿Sólo debemos esperarlos en emergencias o tragedias? ¿O es posible promoverla ante otras crisis menos estruendosas pero más urgentes y profundas? ¿Cómo promover la solidaridad también en situaciones complejas como la defensa de la vida humana en todas sus condiciones y circunstancias; o en la custodia de las estructuras familiares y comunitarias para reconstruir los derechos naturales y las responsabilidades personales y colectivas? ¿Cómo vivir la solidaridad en el llamado a la opción preferencial por los pobres y marginados, por las víctimas de violencia y corrupción; cómo solidarizarnos para ser un pueblo que propugne por la dignidad del trabajo y el cuidado de la creación?
Como nunca antes, hoy las sociedades humanas están interconectadas y relacionadas. Más allá de las notables diferencias gremiales (identidad, raza, etnia, lengua, credo, ideología, etc.) pertenecemos a una sola familia humana; sólo un misántropo no apostaría por una solidaridad extensa, abierta, integradora y fraterna orientada al bien común más que al beneficio propio, el peculio individual o el privilegio exclusivo.
Los actos de solidaridad espontáneos y desinteresados como los que hemos visto de los vecinos y ciudadanos ante la tragedia del 10 de septiembre (aunque también nos recuerdan los gestos de entrega y sacrificio de la gente en otras tragedias como en los sismos de 1985 y 2017, entre otros) evidencian que el concepto del “bien común” aún se encuentra presente en la conciencia y el corazón de las personas, y que es parte de su propia realización humana. O como apuntó el poeta John Donne: “Ningún hombre es una isla”.
Si hay una lección que aprender de estas experiencias trágicas es que la solidaridad natural, reactiva y en ocasiones incluso intempestiva, debe complementarse con una prevención proactiva. Si la experiencia del sismo de 1985 forzó la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en el país así como organizar programas para fomentar la cultura de la prevención en escuelas y centros de trabajo; y el terremoto de 2017 volvió a reactivar en varias ciudades protocolos de actuación y alertas tempranas de sismos. Sin embargo, las tragedias recurrentes evidencian que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Es imperativo que la ciudadanía y el gobierno trabajen conjuntamente para fortalecer los mecanismos de prevención, actualizar protocolos de actuación y garantizar que los recursos destinados a protección civil no se desvíen hacia otros fines, como lamentablemente ocurrió después del sismo de 2017.
La solidaridad espontánea que emerge en momentos de crisis representa lo más valioso del carácter mexicano: esa capacidad para convertir el dolor en acción colectiva, la tragedia en oportunidad para reconstruir, y la adversidad en ocasión para reafirmar los lazos comunitarios. La solidaridad no es sólo un sentimiento fugaz de compasión, sino una virtud social fundamental que nos impulsa a buscar juntos el bien común, especialmente con los más vulnerables. En un país marcado por divisiones crecientes, este principio civilizatorio se erige como antídoto contra la indiferencia y el egoísmo.
Felipe Monroy
Las bajas de la ‘batalla cultural’
Ante todo, el asesinato del activista de la nueva derecha ideológica, Charlie Kirk, ha sido una tragedia, un acto injustificable y el cruel reflejo de una dura ruptura idiosincrática en los Estados Unidos.
No importa qué tan burdas, sardónicas y deshumanizantes hayan sido algunas de sus más célebres opiniones (la más famosa irónicamente fue la de justificar las recurrentes muertes inocentes en las masacres de colegios para poder conservar la ley canónica estadounidense de acceso y portación de armas); el arrancarle la vida en el apogeo de su jactancia, manifiesta lo profundo que hienden los odios en una sociedad armada hasta los dientes y entrenada al miedo, a la vanagloria y a la dominación violenta.
Porque más allá de apuntar con el dedo flamígero al perpetrador del disparo y tornarnos psiquiatras de ocasión para explicar los percutores emocionales que condujeron al joven a utilizar su acceso a armas de precisión y su entrenamiento especializado (asesinó a su objetivo con un disparo al cuello a más de doscientos metros de distancia), es urgente hablar justo de los odios expresados sin pudor en la ‘nueva’ política de la famosa ‘batalla cultural’.
En estos días, el caricaturista José María Nieto compartió una viñeta dramática: un personaje camina frente a tres mamparas donde, a semejanza de decretos de la autoridad, se define el listado de los actos que constituyen “delitos de odio”, “odios permitidos” y “odios recomendados”. La denominada “batalla cultural” parece implicar que, sin importar el posicionamiento político de izquierdas o derechas, algún grupo de poder siempre pretenderá definir aquellos actos de desprecio y crueldad que son punibles, los que pueden ser tolerados y los que, incluso a riesgo de ser considerados misántropos, deben ser promovidos como parte de una potencial y flamante “cultura vencedora”.
La paradoja de la “batalla cultural” radica en que se enfoca en definir al grupo en el poder y así marmolizar también la identidad de la autoridad legítima con capacidad y herramientas objetivas para castigar y reprimir a los excéntricos de su sociedad idealizada; pero también porque pretende un estadío posterior de victoria sobre aquellas realidades incómodas para su mirada, donde los “nuevos ciudadanos” alineados a los vencedores estén facultados o compelidos a odiar ciertas identidades (actos que podrían hacer misericordiosamente en silencio o a través de gestos de desprecio, superioridad moral, agresividad o discriminación).
Fuera de la lógica política, la batalla cultural (o lucha, según se perciba el grado de colisión y reivindicación de ideales) debe ser progresiva en sí misma; es decir, que su búsqueda por las altas expectativas del desarrollo y el bienestar colectivo e individual sea incesante; pero, al mismo tiempo, alimentada de un principio permanente: buscar promover la infinita dignidad humana. Este radical sustento es lo que Chésterton definió como camino hacia la ortodoxia: “Nada hay tan peligroso ni tan emocionante como la ortodoxia”.
Es decir, el acto renovado que se oponga permanentemente a la dominación y a las tentaciones autócratas. Y es que, cuando una autoridad se ve socavada –e invariablemente lo será–, ésta suele intentar redimirse empeorándose: “El empeoramiento –apunta Zizek– es un intento desesperado de mantener viva la vieja autoridad”.
Por fortuna, la realidad cultural contemporánea cuenta con diversas fuentes y tradiciones de potencial emancipatorio que pueden enfrentarse a los distintos grados de presentación ostensible del horror; y que deberán hacerlo incluso en la cúspide de su propio triunfo.
Esto es lo que no suele comprenderse en los que reducen la dignidad de las personas a “bajas ineludibles” de una colisión de intereses y de pretendida dominación e imposición hegemónica, a la que desde el eufemismo y la propaganda se le llama “batalla cultural”.
Porque ¿a qué vencedores les daremos el privilegio de definir la virtud, la verdad, la igualdad, el derecho o la noción de pueblo? Y, en la locura de creernos dueños de esas definiciones eternas, ¿sobre quiénes las impondríamos incluso a costa de volvernos sanguinarios francotiradores (moralizadores o ejecutores) de los ‘indeseables’?
El otro camino, para evitar utilizar la muerte de nadie como herramienta de reivindicación ideológica, es comprender la lógica del conflicto, zafarse de la actitud pendenciera o belicosa y tomar partido por las voces marginales a la colisión de soberbias. Solo así, la lucha por un futuro mejor y compartido podrá adquirir nuevas y más amplias connotaciones.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Derecho a la Vida bajo presión
Por: Luis Antonio Hernández
Hace apenas una semana comentábamos en este mismo espacio que las presiones de diversas instancias del Poder Judicial hacia algunas legislaturas estatales para imponer enmiendas contrarias a la dignidad de la persona humana, no cederían al menos en el mediano plazo.
Muestra de ello es el nuevo emplazamiento formulado recientemente por el Juez Noveno de Distrito Federal con sede en Morelos, para que la LVI Legislatura de esa localidad concluya a la brevedad el proceso para derogar el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres.
Adicionalmente hace unos días la SCJN, publicó la sentencia definitiva correspondiente al amparo en revisión 570/2024 aprobada el 28 de mayo de 2025, que en términos generales ordenaba al ejecutivo estatal proporcionar servicios de aborto dentro de las primeras doce semanas de la gestación a las 48 mujeres que suscribieron la demanda.
El secretario general de la entidad morelense, Juan Salgado Brito reaccionó de inmediato a esta resolución, así como a las exigencias de diversas organizaciones feministas que buscan confundir a los legisladores sobre el sentido y alcance de estas determinaciones jurisdiccionales, pronunciándose a favor de la imposición de este crimen, argumentando de manera ideologizada que: “nadie como las mujeres tiene el derecho a opinar y decidir sobre ello”, aclarando además que esta es una decisión que se tiene que tomar y debatir al interior del Congreso local.
Por su parte algunos integrantes del legislativo estatal, han asegurado en diferentes espacios y oportunidades que este asunto podría ser analizado por el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado primero de septiembre, una vez que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios decida agendar su discusión. Al respecto es importante destacar que después de varias reuniones de trabajo que por falta de quórum fueron declaradas desiertas, el desafortunado dictamen que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado, finalmente fue avalado durante los últimos días del mes de julio por las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, Legislación e Igualdad de Género.
La aprobación de este proyecto de muerte requiere de 14 de los 20 votos de las diputadas y diputados que actualmente integran esta asamblea legislativa, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría.
Hablando de atentados contra la dignidad humana en esta misma entidad federativa, no podemos ignorar que hace algunos días Luis Eduardo Pedrero González, el único representante del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura morelense, presentó una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la deplorable figura de la maternidad subrogada, una modalidad que en nuestro país únicamente es aceptada por Tabasco y Sinaloa.
La manera en la que el Estado de Morelos atienda estas circunstancias podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos, no solo por el desempeño de los legisladores, quienes hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa de su autonomía y la voluntad de sus electores, sino también por el papel y activismo que podrían asumir la judicatura federal, la nueva Corte de Justicia, que técnicamente ya ha dejado de ser suprema, el Órgano de Administración Judicial e incluso la propia Presidente de la República.
El Derecho a la Vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales son temas que no se pueden resolver a partir de decisiones unilaterales o resoluciones judiciales, son temas que se deben debatir ampliamente en el Congreso, con la certeza de que el Parlamento es la máxima representación del pueblo, de la sociedad, un espacio donde concurren todas las corrientes de opinión, todas las ideologías; en una democracia como la que aspiramos a vivir, tiene que prevalecer la verdad.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
Opinión
Independencia, dependencia y soberanía
En el contexto geopolítico actual, marcado por una nueva vuelta de modelos proteccionistas (básicamente modelados por los aranceles de Trump, el ascenso de China como potencia tecnológica y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro), México se encuentra en una encrucijada crítica. Mientras otras naciones consolidan sus modelos de planificación estatal con avances en tecnología, energía limpia y reducción de desigualdades, México enfrenta desafíos estructurales que exigen una reevaluación profunda de su dependencia económica y su soberanía política.
Cada septiembre, motivados por las fiestas patrias, elogiamos la independencia nacional que, en principio, implica la autodeterminación y la decisión soberana de tanto de nuestras autoridades como de los caminos de desarrollo interno respecto a los juegos e intenciones político-económicas de otras naciones e instituciones supranacionales. No obstante, desde hace varias décadas, una nueva integración global de las relaciones entre países propuso una comprensión relativa de los márgenes de la independencia nacionalista; y, ahora en un viraje radical, nuevos vaivenes ideológicos vuelven a proponer a las identidades hegemónicas como el único marco de referencia para el libre ejercicio de la política y del desarrollo económico.
Muchas de las naciones se inspiran en casos exitosos que combinan el endurecimiento de políticas económicas con apuestas prioritarias de desarrollo regionales; México no es la excepción, pero debido a su volatilidad institucional y su gestión económica de los últimos años, parece siempre estar en un margen delicado de dependencia.
Si bien la política nacional se inflama de ardor patrio, de un orgullo independiente y de una visión esperanzada de autosuficiencia; en la realidad, las cuerdas que nos mantienen atados a diferentes fuerzas políticas y económicas se han intensificado con las tensiones comerciales; las políticas arancelarias y la renegociación del T-MEC han creado más incertidumbre de la que se hace ver. Más allá de los discursos e intenciones de buena voluntad, México requiere de una estrategia industrial que le permita reducir su vulnerabilidad externa, de una estrategia de seguridad que facilite el desarrollo comercial y económico interno y contar con instrumentos u organismos que vigilen la transparente y correcta operación de la gestión política.
Por si fuera poco, las reformas judiciales y electorales en México que buscan reconstruir el panorama nacional de manera integral; dependen de la capacidad del gobierno para equilibrar la soberanía política con la estabilidad económica, la voluntad democrática con la certeza institucional y la atención urgente de necesidades con la proyección futura de una patria que debe abrirse paso sin el lastre de deudas hacia el siglo XXI. Es cierto que en las regiones del sur de México, históricamente marginadas, se han acentuado estrategias de desarrollo integral que priorizan la inversión en logística, educación y tecnología; pero, fuera de las cifras oficiales, es claro que han sido insuficiente.
Y en buena medida este alcance mediano de algunos objetivos nacionales se debe a que, en el ámbito global, México aún no ha diversificado sus alianzas. En estos momentos, diversas naciones independientes están redefiniendo el comercio internacional a través de alternativas a la hegemonía económica bipolar. México podría aprovechar esta tendencia para fortalecer sus lazos con economías emergentes, reduciendo así su exposición a las políticas unilaterales y ventajosas.
México se encuentra en un momento decisivo. Las reformas estructurales parecen ser pasos necesarios para fortalecer su independencia política, pero deben ser acompañadas de una estrategia económica integral y una legítima participación democrática institucionalizada, para garantizar independencia a largo plazo y una soberanía que beneficie a todos sus ciudadanos.
Columna Invitada
Resiliencia: Herramienta fundamental para los líderes del futuro
Juventud INCIDE celebró una reunión virtual que reunió a jóvenes estudiantes, líderes, académicos, representantes gremiales y autoridades en un diálogo profundo sobre el papel de la resiliencia como motor del liderazgo juvenil.
El invitado especial fue el Ing. Henry Peralta Buritacá, CEO de Soluciones Resilientes en Colombia, reconocido internacionalmente como especialista en gestión del riesgo y liderazgo resiliente. En su ponencia, delineó con precisión los grandes desafíos que enfrentan las juventudes en México y América Latina: la precariedad laboral, la vivienda inaccesible, la crisis de salud mental, la inseguridad, la migración forzada, el cambio climático y la desconfianza política. Ante esta compleja realidad, afirmó que la clave está en cultivar un nuevo tipo de liderazgo: el liderazgo resiliente.
Resiliencia: la llave del futuro
Mientras lo escuchábamos, se confirmó una convicción que defendemos desde hace años: la resiliencia es la llave del futuro. No es un lujo ni una moda, sino el recurso estratégico más valioso para sobrevivir, adaptarnos y transformar los tiempos difíciles.
El mensaje fue claro: necesitamos un liderazgo que no se imponga, sino que influya; que no espere órdenes, sino que genere confianza, respeto y compromiso en todas direcciones. Inspirado en John C. Maxwell, Peralta recordó que el liderazgo 360° es posible: liderarnos a nosotros mismos, influir hacia arriba, colaborar a los lados e inspirar hacia abajo. Lo que importa no es el cargo, sino la capacidad de transformar realidades desde cualquier posición.
Las diez cualidades del líder resiliente
Peralta compartió las diez cualidades que todo líder resiliente debe cultivar: autoconocimiento, compromiso, respeto, confianza, inclusión, reciprocidad, articulación, flexibilidad, creatividad y comunicación. No como virtudes humanas aisladas, sino como parte de un proceso sistémico que nos permite anticipar riesgos, absorber impactos, recuperarnos y transformarnos.
A este enfoque lo llamó modelo ADER+, y dejó una enseñanza clave: la resiliencia no es aguante ni resignación, es transformación.
La resiliencia como derecho humano
Peralta planteó que la resiliencia debe reconocerse como un derecho humano, base de un futuro sostenible, pues sin ella no habrá desarrollo ni equilibrio entre sociedad y naturaleza. Entendida como fenómeno sistémico, trasciende la virtud individual y abre la posibilidad de transformar la convivencia y la gestión del entorno. Así, se convierte en principio civilizatorio: en la relación sociedad–sociedad fomenta confianza, cooperación e inclusión para recomponer el tejido social; y en la sociedad–naturaleza impulsa un cambio cultural que exige no solo adaptarse al clima, sino transformar hábitos y modelos de desarrollo hacia la sustentabilidad.
INCIDE: puente de resiliencia en México
El expositor reconoció a INCIDE como la principal puerta de entrada de la resiliencia en México, resaltando la importancia de articular esfuerzos, tender puentes y crear redes que unan a las juventudes con la política pública, la empresa, la academia y la vida comunitaria.
“México siempre para mí, mi segundo hogar… ya que la resiliencia entró por México a través de Guillermo”, expresó el conferencista, comentario que agradecemos profundamente.
Moderación y aportaciones
La jornada fue moderada por el Ing. Ángel Manríquez, presidente de Juventud INCIDE, quien reafirmó el compromiso de la organización con la formación de líderes resilientes. Entre los anuncios destacó la intención de extender la presencia de Juventud INCIDE en Colombia, así como la confirmación de la participación del Ing. Peralta en el Foro de Resiliencia Juvenil, a realizarse en noviembre próximo.
Asimismo, Óscar Aganza, presidente juvenil de la Red Profesional por los Derechos Humanos, subrayó la importancia de la colaboración entre redes juveniles, en particular mediante espacios como el Foro Internacional de Estudiantes de Ingeniería de años anteriores, que es necesario retomar.
El encuentro reafirmó que la resiliencia no es solo virtud personal, sino estrategia del siglo XXI: con creatividad, compromiso e inclusión, los jóvenes pueden convertir crisis en oportunidades y, desde Juventud INCIDE, consolidarse como una generación de líderes capaces de diseñar un futuro más justo, humano y resiliente.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
