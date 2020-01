Políticas públicas afectan a la familia: Pedagoga

Ciudad de México.— Chinda Brandolino, médica originaria de Argentina, especialista en temas como la defensa de la vida y la familia, así como una de las activistas más importantes a nivel mundial en contra del aborto, visitó este mes de diciembre una docena de ciudades mexicanas para hablar específicamente de esta práctica: la interrupción del embarazo.

En entrevista con Siete24.mx indicó que este es su quinto viaje a México, pero esta vez, vino de manera específica a hablar de lo que es el aborto con todo detalle, desde las distintas modalidades de cómo se practica, hasta a revelar quiénes lo impulsan y financian con el objetivo de frenar el crecimiento poblacional de manera especial en los países del llamado ‘tercer mundo’.

“En este último viaje lo más necesario es hablar sobre el aborto, la realidad del aborto biológicamente, qué es el aborto con todas las letras y los detalles, y también, quienes impulsan y financian esta práctica. Mostrar esta realidad a la población mexicana, a nuestro querido México”, destacó la galena argentina.

Señaló que un importante sector de la población mexicana está preocupado por el crecimiento de este fenómeno, y fue precisamente de ahí que surgió la invitación para que realizara este viaje a nuestro país.

Queremos poner al descubierto todo este enorme aparato de exterminio de nuestros países, de la juventud, de la niñez y la población. Hay un proceso de descristianización para quitar las reservas morales de nuestros pueblos y que así se pueda extender aún más esta práctica

A pregunta expresa sobre el momento que vive México, en el que como en varios lugares del continente hay un auge del feminismo radical, y que en el caso especial de México, se impulsan desde el propio Gobierno federal legislaciones para despenalizar y promover el aborto, la Dra. Brandolino señaló que justamente por eso visitó tierra Azteca, pues hay cada vez más mexicanos desesperados que se dan cuenta de esta imposición que se busca llevar a cabo desde el extranjero a través del Gobierno federal, de la administración que encabeza el presidente López Obrador.

¿Qué hacer ante esta situación? Se le cuestionó a la doctora argentina: difundir la verdad, hablar de lo que está pasando en los medios de comunicación para que la gente reaccione ante esta realidad.

La responsabilidad de los medios de comunicación, de los medios verdaderamente libres es inmensa, pues es a través de ellos donde la gente puede conocer la verdad y reaccionar; la gente está adormecida por tantas falsedades y se le convence con el argumento de que se trata de una evolución natural de los tiempos, que los tiempos han cambiado, la gente se queda tranquila y aceptan esto con total resignación.

Para toda la población mexicana por favor escuchen este mensaje, defiendan a sus hijos, que una madre y un padre es lo único que dejan en este mundo cuando se van, sus propios hijos, no permitan la rebatinga de los hijos de sus entrañas, pero además deben ponerse de pie con ellos, que México se levante y no permita que un régimen le quite lo más valioso que tienen, sus hijos y la libertad, enfatizó la especialista.

Al hablar sobre el aparato detrás de esta maquinaria que impulsa el aborto en América Latina, la doctora Brandolino se refirió al Foro de San Pablo, creado por el expresidente de Brasil Lula da Silva en 1990, de la mano de grupos de izquierda y de manera destacada con el apoyo de los expresidentes de Argentina y Venezuela.

Este Foro, indicó, fue financiado con dinero de George Soros y su Fundación Open Society, uno de los principales organismos impulsores del aborto, que disfraza esta tarea con la supuesta lucha por los derechos de las mujeres.

Lo que revela este financiamiento de Soros al Foro de San Pablo, es que no es un foro autónomo, pues ahí hay mucho dinero de estas organizaciones representativas del capitalismo liberal, lo que deja al descubierto que lo que en realidad buscan es volver al marxismo todo el continente y de algún modo ya lo han logrado, pues esto empezó hace ya varias décadas.

Con ese marxismo vino la imposición del aborto con Evo Morales en Bolivia y con Michelle Bachelet en Chile. En este último país es donde se legalizó de manera destacada contra la voluntad del pueblo chileno, y al hacerlo, Bachelet logró en pago un cargo de altísimo nivel en la ONU y luego uno aún más alto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos organismos son claramente identificados como francos impulsores de la práctica del aborto en América Latina.

Los hechos muestran que hay una dirección desde el hemisferio norte a este movimiento aparentemente revolucionario, signo de destrucción de la civilización cristiana, para que, de acuerdo con varios documentos que se han difundido, puedan adueñarse de la riquezas minerales, hídricas, petroleras y de otros recursos naturales que hay en abundancia en nuestros países, explicó Chinda Brandolino.

A pregunta expresa sobre cómo es que se canalizan los recursos económicos hacia los planes de extender el aborto a través de las organizaciones que promueven supuestos derechos de las mujeres, la doctora Brandolino aseguró que el movimiento de mujeres marxistas de los pañuelos verdes reciben financiamiento principalmente por medio de un organismo que creó el magnate estadounidense Rockefeller el siglo pasado: la Federación Internacional de Paternidad Planificada, IPPF o International Planned Parenthood Foundation.

Esto se puede confirmar fácilmente en su página de internet, donde aparecen también varias organizaciones como, por ejemplo, católicas por el derecho a decidir, que no son católicas sino marxistas, y reciben 3 millones de dólares de esta misma fuente de financiamiento.

Tanto Open Society como la Fundación Huésped e incluso la UNICEF, agencia especializada de la ONU, son todas organizaciones del hemisferio norte capitalista y liberal que buscan financiar el movimiento revolucionario de izquierda. Es fácil seguir a las organizaciones y ver este financiamiento porque ellas mismas publican el dinero que les otorgan los distintos organismos.

La Dra. Chinda Brandolino se refirió también al abierto apoyo que se da desde el Gobierno federal de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, a esta discusión para despenalizar el aborto.

El Gobierno federal de México, aseveró, está pagado por organismos extranjeros para legalizar el aborto y exterminar al pueblo mexicano. Pagan al gobierno actual de López Obrador, así como a los anteriores.

La doctora argentina dijo que los organismos que financian esta práctica han publicado documentos importantes en los que se detalla cómo se obliga a los gobernantes cuando asumen la Presidencia en sus países, para recibir instrucciones como parte de esta campaña, en donde México no es la excepción.

Esto comenzó en 1974 cuando Henry Kissinger, que era el otro secretario del presidente Nixon, emitió el famoso Informe Kissinger, que en un principio fue confidencial y hablaba de las implicaciones del crecimiento poblacional de los países del tercer mundo para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar.

Este informe señalaba que los países en vías de desarrollo, con el crecimiento poblacional importante que estaban teniendo, sería inevitable su desarrollo industrial, y México estaba en el primer renglón de la lista ya que en ese momento tenía de seis a ocho niños por mujer en cuanto a índice de natalidad se refiere.

Inmediatamente se puso a funcionar el aparato de medios para convencer a los mexicanos que una familia pequeña vive mejor, tal como se decía en el informe en el que se impulsaron los incentivos para que las familias fueran pequeñas y fue como México detuvo de forma destacada su crecimiento poblacional y por ende su crecimiento económico; hoy tiene muchos estados en pobreza con una gran brecha social entre sectores vulnerables y sectores que tienen una riqueza mucho mayor.

En definitiva, no es una historia nueva sino por el contrario, es una historia que ha tenido una evolución como lo establecieron desde un inicio, con intereses claros para controlar el crecimiento poblacional y preservar el dominio de los países desarrollados, disfrazándolos con el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres, que son las mismas jóvenes que hoy vemos orgullosas y aguerridas defendiendo este discurso de sus derechos que no es más que la manipulación de una idea que les han sembrado y así las han reclutado para ser idiotas útiles.

