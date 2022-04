Tras la pandemia de Covid, padres y maestros enfrentan el reto de regresar a los menores a la vida real

Ciudad de México.— Alopecia, ansiedad, depresión y estrés son algunos de los problemas que motivaron que niñas y niños en el mundo acudieran con psicólogos durante la pandemia de Covid-19, explica la académica de la Facultad de Psicología, Hilda Elena Esquivel Guillén.

Con motivo del Día del Niño, la maestra en Psicología Clínica destaca que los menores están entre los más afectados por el confinamiento durante la emergencia sanitaria, pues requieren siempre más de la interacción con otros, algo difícil de mantener frente a una computadora, lo que también implicó un reto para maestros y padres de familia.

“No ha sido fácil. El retorno para muchos niños era algo muy deseado, y lo que he visto es que en muchos casos a los niños les volvió la vida. He tenido pacientes con depresión, alopecia, crisis de ansiedad severa por no ir a la escuela y el retorno para los niños es una liberación de estar con sus pares y jugar”, comenta la investigadora.