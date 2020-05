Creatividad, amor, solidaridad y responsabilidad, valores a construir durante pandemia: Especialista

Ciudad de México.- La dignidad humana no debe de tener distinciones, tenemos diferencias totales, periodos de vida, capacidades y situaciones distintas que se deben valorar porque no podemos ver cualitativamente a la gente, nos tenemos que ver como personas que tenemos un valor único, irrepetible y que debemos de reconocer, así lo manifestó el Dr. Agustín Herrera Fragoso, filósofo experto de la UNESCO.

En el marco de su videoconferencia: ‘Dignidad humana, bioética y retos para el futuro’, en relación con la crisis sanitaria global por el COVID-9, el Dr. Herrera sostuvo que la verdadera satisfacción en la vida tiene que ser lograr algún tipo de relación con nuestros semejantes basada en valores como la creatividad, el amor, la solidaridad, la responsabilidad y la ética.

“Hay que ser constructores, a mí me apena mucho que aveces criticamos, juzgamos y atacamos, pero estamos en época de construir porque todos estamos en la misma tormenta y cada uno de nosotros será justo en la medida que haga lo que le corresponde”, enfatizó el catedrático en relación con la pandemia por COVID-19.

Al hablar sobre la Bioética en tiempos del Coronavirus, Herrera Fragoso dijo que se trata de una responsabilidad social y civil, por lo que en consecuencia tenemos que saber integrarnos dentro de la civilidad y dentro de esa responsabilidad ética que tenemos los unos con nosotros, y en la medida que ayudemos al sistema de salud, estaremos ayudando a nuestra familia y a nosotros mismos.

Al referirse a la responsabilidad del Estado en el marco de la pandemia, destacó la gran relevancia del tema, pues éste, dijo, tiene tiene una obligación muy importante en esta crisis sanitaria. En el tema de la Salud se tienen que agotar todos los recursos económicos hasta lo último, no hablamos nada más del tema de recursos de salud, sino del Estado para salvaguardar este derecho a la salud, el derecho a la vida y a la integridad personal, puntualizó.

Habló sobre el personal que forma parte del sistema de salud que está al frente de la atención de los contagiados de COVID-19. Para que nosotros los civiles podamos ser responsables y salvaguardar nuestra responsabilidad, tenemos que tener las condiciones mínimas para hacerlo.

En este sentido dijo que se tiene que atar la cuestión económica, la cuestión de responsabilidad y la cuestión del Estado, empresas e individuos en un solo momento.

Tiene que ser una cuestión integral para que los que están al frente de la batalla, en el sistema de salud público y privado, integrado para soportar, prevenir e informar, haya siempre veracidad.

Al personal de salud se le debe apoyar para que a través del Estado no les falten los medios; me sorprende que hay más de 100 muertos del personal de salud durante la pandemia, porque no se les dieron los medios adecuados, que se les tienen que proporcionar para que hay un equilibrio de responsabilidades, destacó.

“Es muy importante hacer esa división y esa correlación porque todos estamos en la misma tormenta”.

Finalmente, reconoció el trabajo de los médicos y las enfermeras que están al frente de la atención de los pacientes con COVID-19. El Dr. Herrera dijo que el personal de salud está preparado, tienen los conocimientos y “a veces son mucho mejores que algunas personas que están en la escena pública y que dan información”.

“Tenemos muy buenos profesionales, muy buenas enfermeras, gente con compromiso, lo que tenemos que darles son los elementos necesarios para que salgan adelante. No los podemos dejar abandonados por que entramos en una situación en la que ellos no deberían de estar en crisis y tomar decisiones tan complejas sin los medios necesarios”, enfatizó.