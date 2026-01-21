Dos vidas frente al sarampión: la importancia de la prevención en el embarazo

Ciudad de México.- El regreso de brotes de sarampión en el mundo obliga a las autoridades sanitarias a tomar acciones sobre prevención, información oportuna y cuidado, especialmente durante el embarazo.
El aumento de casos ocurre en un contexto de bajas coberturas de vacunación, según alertas recientes de organismos internacionales de salud.
También los especialistas coinciden en que el sarampión, aunque prevenible, exige una atención prioritaria en mujeres embarazadas sin inmunidad previa.
Más que alarma, la situación ofrece una oportunidad para reforzar la prevención, el acceso a información confiable y el acompañamiento médico temprano.
¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?
El sarampión es una enfermedad viral causada por el Morbillivirus y se caracteriza por su alta capacidad de contagio.
El virus se transmite mediante gotículas respiratorias al toser, estornudar o hablar en espacios compartidos.
Además, la Organización Mundial de la Salud informó que el virus permanece activo en el aire o superficies hasta por dos horas.
Esa capacidad facilita su propagación en escuelas, hogares y espacios cerrados.
La OMS explicó que una persona infectada contagia hasta al 90 por ciento de personas susceptibles cercanas.
Por esa razón, el sarampión figura entre las enfermedades infecciosas más contagiosas conocidas.
Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis.
Después aparece una erupción cutánea característica que permite su identificación clínica.
La vacuna contra el sarampión muestra alta eficacia y un perfil de seguridad sólido durante décadas.
La disminución en su aplicación favoreció el resurgimiento de brotes en varias regiones del mundo.
Sarampión y embarazo: un punto clave de atención
Durante el embarazo, el sistema inmunológico se adapta para proteger al feto en desarrollo.
Esa adaptación vuelve más delicada la respuesta ante algunas infecciones. Además las autoridades sanitarias de nuestro país, recomiendan no vacunarse durante el periodo de embarazo.
La Society for Maternal-Fetal Medicine advirtió mayores riesgos en mujeres embarazadas infectadas con sarampión.
La organización señaló mayor probabilidad de neumonía y hospitalización frente a mujeres no embarazadas.
Las guías clínicas de la SMFM recomiendan atención médica inmediata tras una posible exposición al virus.
El acompañamiento oportuno permite reducir complicaciones y mejorar la evolución clínica.
Te puede interesar: México enfrenta un descenso de empleadores formales
Los especialistas enfatizan que conocer el estado de inmunidad marca una diferencia.
La revisión del esquema de vacunación previo al embarazo fortalece la protección materna y fetal.
El sarampión continúa siendo una amenaza prevenible, pero relevante para la salud pública global.
La información clara por parte del sector salud, permite tomar decisiones informadas y oportunas.
ARH
México
Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Nuevo León.— La familia como punto de partida para reconstruir vínculos, atender heridas cotidianas y pensar el futuro común centró la presentación del Congreso Internacional de las Familias que por primera vez llega a Monterrey, un encuentro que reunirá a especialistas y organizaciones durante tres días, 27, 28 de febrero y 1 de marzo del 2026, enfocados en la vida familiar y su impacto social.
Durante la presentación del Congreso Internacional de las Familias en Monterrey se mostró un esfuerzo articulado entre organizaciones civiles, especialistas y liderazgos sociales que coinciden en la necesidad de fortalecer a la familia como núcleo de la vida social.
Con una propuesta formativa amplia, dirigida a todas las etapas de la vida familiar, el evento se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de vida, familia y valores fundamentales en México.
Encuentro nacional con vocación social
Fernando Milanés, presidente nacional del Congreso Internacional de las Familias, explicó que el evento nace de una convicción compartida por distintas organizaciones y sectores porque la familia ocupa un lugar central en la vida social y enfrenta desafíos para los que muchas veces no cuenta con herramientas suficientes.
Milanés señaló que ninguna familia responde a un ideal perfecto y que todas pueden mejorar en sus dinámicas cotidianas, razón por la cual el Congreso llega a Monterrey como un espacio de aprendizaje, diálogo y colaboración intersectorial e interreligiosa.
El planteamiento del Congreso se orienta a ofrecer respuestas prácticas a realidades concretas, con contenidos que abordan los distintos roles familiares y los proyectos de vida en común, con la intención de que cada participante regrese a casa con recursos aplicables a su entorno inmediato.
Expo Familia y participación interinstitucional
Mauricio Flores, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey, dijo que es un espacio para trabajar sobre la cohesión social desde la familia como base de la vida comunitaria.
En ese sentido, detalló que el evento incluirá una Expo Familia con la participación de 140 asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de la familia desde distintos ámbitos. Estas instancias presentarán productos, servicios y programas orientados a fortalecer la vida familiar.
Indicó que se espera un aforo aproximado de 15 mil personas y una asistencia que abarque no solo Monterrey, sino estados vecinos y visitantes internacionales, principalmente del Valle de Texas.
Juventud y búsqueda de sentido
Mara Fernández, vocera del Congreso, destacó el papel de los jóvenes dentro de la dinámica familiar y social. Explicó que este sector atraviesa una etapa marcada por preguntas y búsqueda de respuestas en un entorno saturado de información. En ese contexto, el Congreso ofrece espacios de reflexión, diálogo y experiencias formativas que permiten hacer una pausa y replantear prioridades personales y familiares.
El programa juvenil incluye conferencias, actividades culturales y conciertos, con la intención de brindar herramientas que respondan a inquietudes profundas y acompañen procesos personales de discernimiento y toma de decisiones.
ASÍ SE VIVIÓ LA EXPERIENCIA CIFAM 2025
Salas de escucha y atención a las crisis familiares
Mario Romo, líder nacional de Red Familia, puso énfasis en la importancia de pedir ayuda a tiempo frente a los conflictos familiares. Compartió datos sobre la incidencia del divorcio en Monterrey y la posibilidad de prevenir rupturas mediante procesos de acompañamiento oportuno.
Explicó que el Congreso integra salas de escucha, un modelo desarrollado en ediciones anteriores, orientado a ofrecer un primer espacio de atención para personas y familias que enfrentan conflictos, rupturas o situaciones de violencia. El objetivo es facilitar procesos iniciales de sanación y orientación, con apoyo de especialistas de distintas disciplinas.
Fechas, sede y estructura del Congreso
Ana Laura Garza, vocera de CIFAM, recordó que el Congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en Cintermex, uno de los recintos emblemáticos de Nuevo León. Explicó que el programa se organiza en cuatro rutas formativas diferenciadas, enfocadas en matrimonios y familias, educadores y familias, jóvenes, además de actividades específicas para adolescentes y niños.
La estructura busca que el Congreso no se limite a conferencias magistrales, sino que integre experiencias de escucha y acompañamiento, con énfasis en la atención a la soledad como uno de los fenómenos sociales más extendidos.
La vocera subrayó que sentirse escuchado incide directamente en la vida personal y familiar, uno de los ejes que atraviesan la propuesta del evento.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Cultura
OMAN: El coloso del Auditorio Nacional despierta y suena mejor
El concierto será el 1 de marzo
Ciudad de México.- En el Auditorio Nacional habita un gigante de 15 mil voces que, tras un meticuloso proceso de restauración de más de seis meses, se prepara para volver a sonar. El Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), considerado el instrumento más destacado de su tipo en América Latina y uno de los más notables del mundo, no es solo una pieza de ingeniería; es el guardián de la memoria acústica de nuestro país.
Una joya instrumental con relevancia global
La historia del OMAN es un viaje de décadas. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando fue instalado originalmente en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, en 1956 fue reubicado en el Auditorio Nacional, donde se realizaron adaptaciones monumentales para las dimensiones del nuevo espacio. Con piezas originales y otras fabricadas por la mítica casa italiana Tamburini, en colaboración con la firma mexicana Riojas, el proyecto se concretó en 1957 e inauguró formalmente el 23 de noviembre de 1958 bajo las manos del organista Jesús Estrada.
Hoy, el OMAN alcanza las dimensiones de un edificio de tres pisos, pesa 15 toneladas y cuenta con un impresionante ejército de 15,633 flautas y cinco teclados. Para el maestro Héctor Guzmán, Organista Titular del recinto, la importancia de este instrumento trasciende fronteras.
“El OMAN siempre ha tenido relevancia internacional, por sus dimensiones y el lugar en donde está, es el espacio más grande con un instrumento de este tipo. Una joya más en nuestro querido país, que estaremos orgullosos de mostrar al mundo”.
El arte de la restauración
Recientemente, el OMAN fue sometido a una intervención profunda que combinó la tradición más antigua con tecnología de punta. Este mantenimiento mayor, liderado por un equipo de expertos integrado por Héctor Guzmán, el organero estadounidense Robert Knight y el maestro Marco Ángel Sánchez Romero, consistió en una modernización radical de su sistema de control.
Marco Ángel Sánchez Romero, organista y técnico organero del OMAN, explica la complejidad técnica de la obra:
“Los recientes trabajos ponen de nuevo al OMAN bajo los estándares internacionales y han consistido en una modernización del sistema de comunicación y transmisión de datos que conecta la consola —el mueble donde el organista hace su trabajo y que contiene los teclados y el pedal— con el instrumento en sí mismo que son las flautas. Se cambiaron todos los cables, en total más de 4 kilómetros, y también se está afinando”.
Esta actualización permitirá al público percibir una claridad sonora sin precedentes. Según Guzmán, la modernización del sistema electrónico permitirá pasar de las tradicionales 10 combinaciones de registros a cientos de ellas, expandiendo las 250 posibilidades tímbricas del órgano a niveles nunca antes explorados en el recinto.
La cita para el concierto del regreso
El próximo 1 de marzo, el Auditorio Nacional abrirá sus puertas para el concierto “Con la renovada voz del OMAN”. En esta gala, el maestro Héctor Guzmán compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco.
Sobre el repertorio, diseñado específicamente para exhibir el poderío del órgano tras su restauración, Guzmán detalla: “Se eligieron piezas que exhibieran todas las capacidades acústicas del OMAN y destacara como solista… La idea era que resultara algo único y extremadamente llamativo para todo el público, y sin duda lo será”.
El programa incluirá obras maestras de Händel, Poulenc, Bernal Jiménez y Saint-Saëns, compositores que permitirán al OMAN demostrar por qué es capaz de producir desde los susurros más sutiles hasta estruendos que estremecen al público, apuntó el maestro Guzmán.
“Creo que, después de este mantenimiento y modernización, su concierto de reapertura será un acontecimiento histórico para la música en México. Estoy seguro de que la gente saldrá emocionada de escuchar nuevamente este gran órgano”.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Cultura
Restauran al Señor de San Román: El INAH interviene la imagen más venerada de Campeche
El patrón de los navegantes
Ciudad de México.- El Barrio de San Román es uno de los más emblemáticos de los cinco que integran la ciudad de San Francisco de Campeche. Fundado fuera de la muralla en el siglo XVI para albergar a indígenas mayas y nahuas, se transformó con el tiempo en un barrio de pescadores y marinos. Es en este rincón histórico donde, desde 1565, se resguarda la imagen más venerada de la entidad: el Cristo Negro Señor de San Román.
A fin de garantizar su preservación para las futuras generaciones, el pasado 16 de enero de 2026, la escultura fue bajada de su altar principal. Este acto marcó el inicio de los trabajos de restauración coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Anatomía de una pieza histórica y sagrada
Se trata de una escultura de gran formato, tallada y ensamblada en madera, que mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho. La imagen se encuentra montada sobre una cruz del mismo material, decorada con láminas de plata repujada de dimensiones imponentes: 3.30 metros de altura.
La devoción por esta pieza tiene registros desde el siglo XVI. La tradición narra que la imagen llegó en una embarcación desde Veracruz, para instalarse en el templo donde hoy es venerado. Ante la importancia de la pieza, el párroco y rector del santuario, el presbítero Juan Alberto Arcos Arana, solicitó la intervención de los especialistas.
Diagnóstico y restauración del Cristo Negro de San Román
El proyecto, financiado por la propia parroquia, es ejecutado por la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Campeche. Los trabajos se realizan directamente en el interior del templo y se estima que el proceso se extienda por dos meses, con el objetivo de que la imagen esté lista para las celebraciones de Semana Santa.
María Fernanda Escalante Hernández, restauradora que coordina los trabajos, detalló que el primer paso tras separar la escultura de su cruz fue la realización de estudios de rayos X. Estos análisis permiten evaluar la integridad estructural interna y detectar grietas ocultas que pudieran comprometer la estabilidad a largo plazo.
Respecto al estado actual, la especialista señaló deterioros relevantes como la formación de escamas en las piernas y pies, así como ampollas en el tórax. También se identificaron grietas y fisuras generadas por los movimientos naturales de la madera, los cambios de temperatura y el propio sistema de anclaje a la cruz.
“La reintegración cromática será con materiales reversibles y diferenciables, solo para estabilizar visualmente pérdidas puntuales que afectan la legibilidad de la obra”.
Procesos técnicos y ciencia aplicada
La intervención se divide en dos ejes: la intervención directa y la investigación científica. En la parte operativa, se realizará una limpieza mecánica suave para remover polvo, seguida de una limpieza físico-química con solventes compatibles y adhesivos reversibles.
En áreas específicas como la barba, donde se ha detectado pérdida de relieve, se evaluará un resane estructural que restituya el volumen original. En los pies se han identificado cambios de textura y color que, según los expertos, son reflejo de la interacción cultural y devocional de los fieles a lo largo de los siglos.
Paralelamente, se llevarán a cabo análisis estratigráficos y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los resultados de estos estudios permitirán crear una base de datos indispensable para futuras decisiones de conservación.
Finalmente, este proyecto ha contado con la colaboración activa de los custodios del Señor de San Román y la comunidad parroquial, quienes han aportado relatos e información histórica sobre el patrono de los navegantes, reafirmando el vínculo entre la ciencia del INAH y la identidad cultural de Campeche.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
México
Dosis cero: así protege México a bebés y población rezagada contra el sarampión
Ciudad de México.— México enfrenta el brote de sarampión con abasto garantizado de vacunas y una estrategia nacional que prioriza a la infancia, a la población rezagada y a grupos con mayor riesgo de contagio, en un contexto marcado por los rezagos de inmunización que dejó la pandemia de COVID-19.
Abasto suficiente para los próximos años
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el país dispone de 23 millones 529 mil dosis contra el sarampión, volumen que permite sostener la protección de la población en el corto y mediano plazo. Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas, de las cuales 3 millones 836 mil dosis ya se entregaron en lo que va del año.
Las cifras, explicó el funcionario, garantizan el abasto necesario para los próximos dos años y permiten avanzar en la cobertura de vacunación a nivel nacional.
Tres momentos clave en la estrategia nacional
La política de vacunación del gobierno federal se organiza en tres momentos definidos. El primero corresponde a la vacunación en la primera infancia. El segundo considera la aplicación de la dosis de refuerzo. El tercero incorpora esquemas de recuperación para personas que no recibieron la vacuna en tiempo y forma.
Esta estrategia busca cerrar brechas acumuladas y evitar la circulación sostenida del virus en comunidades con menor cobertura.
Grupos prioritarios y dosis anticipada
Las autoridades de salud establecieron como grupos prioritarios a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como a la población rezagada de entre 2 y 9 años. También se incluye al personal de salud, al personal educativo y a jornaleros agrícolas, debido a su movilidad y exposición.
Como medida extraordinaria, se adelantó la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el objetivo de ofrecer protección temprana durante el brote en curso.
Avance nacional en la aplicación de vacunas
Hasta el momento, en el país se aplicaron 11 millones 853 mil 684 dosis. Las autoridades sanitarias vinculan el brote actual con los rezagos en vacunación generados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que millones de niñas y niños no completaron sus esquemas en México y en otras regiones de América y Europa.
Riesgo de contagio y respuesta inmediata
El secretario de Salud advirtió que el sarampión figura entre los virus con mayor capacidad de transmisión. Mientras una persona con COVID-19 podía contagiar a cuatro, un solo caso de sarampión puede generar entre 15 y 16 contagios. El virus, además, permanece en el ambiente hasta por dos horas.
Ante cada caso confirmado se activa un cerco sanitario inmediato, que incluye un barrido de vacunación en al menos 25 manzanas alrededor del punto de detección, junto con acciones intensivas en zonas urbanas y rurales.
Vacunación gratuita y puntos de atención
Las vacunas contra el sarampión se encuentran disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y otras instituciones públicas de salud, sin importar la derechohabiencia. Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Cómo transformar la tensión laboral en relaciones funcionales
OMAN: El coloso del Auditorio Nacional despierta y suena mejor
Dos vidas frente al sarampión: la importancia de la prevención en el embarazo
México enfrenta un descenso de empleadores formales
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Tendenciashace 2 días
¿Hoy es el día más triste del año?
-
CDMXhace 2 días
¿Por qué falla la separación de basura y residuos en la capital?
-
Méxicohace 2 días
La violencia laboral deja de ser invisible en México
-
Techhace 2 días
Blue Monday: Generación Z y Millenials buscan consuelo en la IA cuando se sienten tristes