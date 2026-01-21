Dos vidas frente al sarampión: la importancia de la prevención en el embarazo

Ciudad de México.- El Barrio de San Román es uno de los más emblemáticos de los cinco que integran la ciudad de San Francisco de Campeche. Fundado fuera de la muralla en el siglo XVI para albergar a indígenas mayas y nahuas, se transformó con el tiempo en un barrio de pescadores y marinos. Es en este rincón histórico donde, desde 1565, se resguarda la imagen más venerada de la entidad: el Cristo Negro Señor de San Román.

A fin de garantizar su preservación para las futuras generaciones, el pasado 16 de enero de 2026, la escultura fue bajada de su altar principal. Este acto marcó el inicio de los trabajos de restauración coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Anatomía de una pieza histórica y sagrada

Se trata de una escultura de gran formato, tallada y ensamblada en madera, que mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho. La imagen se encuentra montada sobre una cruz del mismo material, decorada con láminas de plata repujada de dimensiones imponentes: 3.30 metros de altura.

La devoción por esta pieza tiene registros desde el siglo XVI. La tradición narra que la imagen llegó en una embarcación desde Veracruz, para instalarse en el templo donde hoy es venerado. Ante la importancia de la pieza, el párroco y rector del santuario, el presbítero Juan Alberto Arcos Arana, solicitó la intervención de los especialistas.

Diagnóstico y restauración del Cristo Negro de San Román

El proyecto, financiado por la propia parroquia, es ejecutado por la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Campeche. Los trabajos se realizan directamente en el interior del templo y se estima que el proceso se extienda por dos meses, con el objetivo de que la imagen esté lista para las celebraciones de Semana Santa.

María Fernanda Escalante Hernández, restauradora que coordina los trabajos, detalló que el primer paso tras separar la escultura de su cruz fue la realización de estudios de rayos X. Estos análisis permiten evaluar la integridad estructural interna y detectar grietas ocultas que pudieran comprometer la estabilidad a largo plazo.

Respecto al estado actual, la especialista señaló deterioros relevantes como la formación de escamas en las piernas y pies, así como ampollas en el tórax. También se identificaron grietas y fisuras generadas por los movimientos naturales de la madera, los cambios de temperatura y el propio sistema de anclaje a la cruz.

“La reintegración cromática será con materiales reversibles y diferenciables, solo para estabilizar visualmente pérdidas puntuales que afectan la legibilidad de la obra”.

Procesos técnicos y ciencia aplicada

La intervención se divide en dos ejes: la intervención directa y la investigación científica. En la parte operativa, se realizará una limpieza mecánica suave para remover polvo, seguida de una limpieza físico-química con solventes compatibles y adhesivos reversibles.

En áreas específicas como la barba, donde se ha detectado pérdida de relieve, se evaluará un resane estructural que restituya el volumen original. En los pies se han identificado cambios de textura y color que, según los expertos, son reflejo de la interacción cultural y devocional de los fieles a lo largo de los siglos.

Paralelamente, se llevarán a cabo análisis estratigráficos y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los resultados de estos estudios permitirán crear una base de datos indispensable para futuras decisiones de conservación.

Finalmente, este proyecto ha contado con la colaboración activa de los custodios del Señor de San Román y la comunidad parroquial, quienes han aportado relatos e información histórica sobre el patrono de los navegantes, reafirmando el vínculo entre la ciencia del INAH y la identidad cultural de Campeche.

