El aborto no es una enfermedad: especialista

Cancún.- En la continuación de los foros sobre “derechos sexuales y reproductivos” realizados por el Congreso de Quintana Roo participará el Colegio Médico.

En dichos debates siempre se cuestiona, ¿desde cuándo inicia la vida?. Por este motivo la oncóloga y bioeticista, Marinee Torres, enfatizó que la vida empieza desde el momento de la fecundación.

“Aunque no se pueda ver, hay reacciones enzimáticas y perfectas que dan paso a la evolución de las células que conforman al ser humano, desde la fecundación”.

En entrevista con Siete24 Noticias, la secretaria del Colegio Médico de Quintana Roo, Marinee Torres, explicó que hay investigaciones donde se confirma que a partir de la semana 3 comienza a formarse la estructura del corazón de un ser humano y la funcionalidad a partir de la quinta semana. Todo el proceso es una secuencia ordenada, que nos lleva a la perfección de la vida humana, explicó.

El aborto no es una enfermedad

El aborto no es una enfermedad, no lo podemos considerar un tema de salud, porque las mujeres embarazadas no están enfermas, aseveró, Marinee Torres.

Además aseguró que el presupuesto de salud es deficiente, “ahora más con el Covid, estamos retrasados, no sólo a nivel material sino humano“.

Lo que es fundamental en la salud sexual es la prevención, métodos anticonceptivos, el conocimiento del cuerpo, todo lo que han dejado de lado hasta el día de hoy.

Y si de eso se trata, el aborto es el método más caro y con más riesgos para la mujer. nunca será seguro y no es una solución.

Explicó Torres que hay otras opciones para las mujeres que son violentadas sexualmente o que estén en situación vulnerable puedan ser atendidas.

La oncóloga y bioeticista recomendó la asociación VIFAC en Quintana Roo, que recibe a mujeres embarazadas con deseos de abortar.