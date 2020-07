Inconstitucional que padres y madres decidan educación de hijos, insiste Segob

México.- La Secretaría de Gobernación insistió nuevamente en que las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos sexuales y de género en libros de texto y otros materiales despojan al Estado su rectoría y son inconstitucionales.

Dicha dependencia emitió un comunicado donde afirma que las llamadas reformas de ‘Pin Parental’ que permiten a padres decidir qué contenidos conocen sus hijos, vulneran los derechos de la niñez y adolescencia.

Segob señaló que desde 2010 cinco congresos locales presentaron reformas sobre la educación de niños y niñas y busca persuadirlos con una carta.

Gobernación detalló que vetar estos contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas” no es lo correcto.

En consecuencia, dice la institución que autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género, tratando de imponer estos temas a todos los niños, aunque no todos los padres estén de acuerdo.

Por tales razones dijo que enviará a los congresos locales de los 32 estados un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho, según Gobernación tratando de imponer la educación de los menores aún por encima de los padres.

LEE Gobierno debe decidir educación de niños, no los padres: Segob

Siete24.mx