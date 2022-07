Fueron anunciados los rosters del MLB All-Star Game

Ciudad de México.— Los rosters de las Ligas Americana y Nacional fueron revelados, también se dieron a conocer los lanzadores y los suplentes que completan ambas novenas.

Shohei Ohtani fue seleccionado como parte del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana, dos días después de haber sigo elegido por los aficionados para iniciar como bateador designado.

Clayton Kershaw fue seleccionado por MLB y es el favorito para abrir por la Nacional, que ha perdido ocho Juegos de Estrellas al hilo y 20 de los últimos 23.

Atlanta, campeón de la Serie Mundial, aporta cinco peloteros al roster. El pitcher Max Fried, el cátcher Travis d’Arnaud, el campocorto Dansby Swanson y el bateador designado William Contreras se unen al jardinero Ronald Acuña Jr.

Miguel Cabrera, primera base de Detroit, será el All-Star con más galones con su 12da convocatoria. Albert Pujols, bateador designado de San Luis, le sigue con 11. Ambos fueron seleccionados por el comisionado Rob Manfred

LIGA AMERICANA

LANZADORES ABRIDORES

Shane McClanahan, LZ, Rays

Néstor Cortés, LZ, Yankees

Alek Manoah, LD, Azulejos

Framber Valdez, LZ, Astros

Martín Pérez, LZ, Rangers

Paul Blackburn, LD, Atléticos

Gerrit Cole, LD, Yankees

Justin Verlander, LD, Astros

Shohei Ohtani, LD/BD, Angelinos

RELEVISTAS

Clay Holmes, RHP, Yankees

Emmanuel Clase, LD, Guardianes

Gregory Soto, LZ, Tigres

Jorge López, LD, Orioles

ROSTER ELEGIDOS POR LOS FANS

Alejandro Kirk, C, Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos

José Altuve, 2B, Astros

Rafael Devers, 3B, Medias Rojas

Tim Anderson, SS, White Sox

Shohei Ohtani, DH, Angelinos

Aaron Judge, OF, Yankees

Mike Trout, OF, Angelinos

Giancarlo Stanton, OF, Yankees

RESERVAS

Yordan Álvarez, BD, Astros

Miguel Cabrera, BD, Tigres (selección especial)

Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas

José Ramírez, 3B, Guardianes

Jose Treviño, C, Yankees

Luis Arráez, 1B, Twins

Andrés Giménez, 2B, Guardianes

George Springer, OF, Azulejos

Byron Buxton, OF, Twins

Andrew Benintendi, OF, Reales

Kyle Tucker, OF, Astros

Julio Rodríguez, OF, Marineros

LIGA NACIONAL

LANZADORES ABRIDORES

Clayton Kershaw, LZ, Dodgers

Sandy Alcántara, LD, Marlins

Corbin Burnes, LD, Cerveceros

Luis Castillo, LD, Rojos

Max Fried, LZ, Bravos

Tony Gonsolin, LD, Dodgers

Joe Musgrove, LD, Padres

RELEVISTAS

Edwin Díaz, LD, Mets

Josh Hader, LZ, Cerveceros

Ryan Helsley, LD, Cardenales

David Bednar, LD, Piratas

Joe Mantiply, LZ, D-backs

ROSTERS ELEGIDOS POR LOS FANS

Willson Contreras, C, Cachorros

Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales

Jazz Chisholm Jr., 2B, Marlins

Manny Machado, 3B, Padres

Trea Turner, SS, Dodgers

Bryce Harper, BD, Filis

Ronald Acuña Jr., OF, Bravos

Joc Pederson, OF, Gigantes

Mookie Betts, OF, Dodgers

RESERVAS

William Contreras, C, Bravos

Nolan Arenado, 3B, Cardenales

Pete Alonso, 1B, Mets

Albert Pujols, BD/1B, Cardenales (selección especial)

Jeff McNeil, 2B, Mets

Travis d’Arnaud, C, Bravos

C.J. Cron, 1B, Rockies

Dansby Swanson, SS, Bravos

Kyle Schwarber, OF, Filis

Juan Soto, OF, Nacionales

Starling Marte, OF, Mets

Ian Happ, OF, Cachorros

La 92da edición del All-Star Game de Major League Baseball el próximo 19 de julio en el Dodger Stadium

