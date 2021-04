José Carlos Ramírez listo para hacer historia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El campeón superligero mexico-americano, José Carlos Ramírez, se encuentra motivado por la posibilidad que tendrá el 22 de mayo al enfrentar al “Tornado Tartán”, Josh Taylor.

El ganador de este esperado choque nos permitirá, de una vez por todas, comprobar quien es el mejor peleador en las 140 libras. Esto es lo que comentó el monarca del Consejo Mundial del Boxeo y OMB, José Carlos Ramírez.

“Es una gran oportunidad pues me siento bien bendecido es un gran honor de estar donde me encuentro. Tengo mucha inspiración es una pelea muy grande que va a traer mucho orgullo para mi familia, para mi pueblo, para mi gente y mi país. Es algo que traerá mucha gloria para lo que represento y ya casi me lo puedo saborear”.

Promovido por Top Rank, José Carlos Ramírez- Josh Taylor será transmitido en vivo por ESPN

“Soy una persona muy derecha, no le quiero mentir a nadie, para mí es fácil… le gano a los mejores, soy el mejor. No simplemente decirlo, sale sobrarlo. No está bien. Cuando alguien lo dice tal vez la gente se lo come a veces, pero yo respeto mucho al boxeo, al público y la gente que me sigue y yo con hechos quiero demostrar”

“Si hacemos balance de quienes ha enfrentado Taylor y con quienes he peleado yo, todo es muy similar. Creo que tengo mucho que demostrar y creo que peleas como esas van a sacar lo mejor de mí y estoy más enfocado en lo que yo voy a traer en lo que él tiene. Pero hay que reconocer que Josh Taylor ha llegado a este nivel porque también es un gran campeón”, sentenció José Carlos Ramírez.

Foto cortesía WBC/ Top Rank

