Ricciardo es el más rápido en Barcelona, ​​Pérez saca la primera bandera roja

Ciudad de México.— Tom Brady produjo una gran carrera en la NFL antes de anunciar su retiro esta temporada. Ahora el legendario mariscal de campo se enfocará en producir otra forma de entretenimiento. Una comedia con Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno y Lily Tomlin

El ex QB de los Tampa Bay Buccaneers, quien anunció a principios de este mes que se retiraba del fútbol, ​​está programado para producir una película de viaje por carretera con temática de fútbol titulada 80 para Brady , informó The Hollywood Reporter.

Brady participará en la comedia, junto con los pesos pesados ​​de Hollywood Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno y Lily Tomlin. (Entre los cinco, son siete anillos de Super Bowl y cinco Premios de la Academia).

Según THR, la película se basa en una historia real de cuatro mejores amigos y fanáticos de los New England Patriots que viajan al Super Bowl LI. Se produce el caos, y eso es antes de que lleguen a la segunda mitad.

Esta no será la primera incursión de Brady en el cine. El futuro miembro del Salón de la Fama cuenta con Stuck on You , Entourage y Ted 2 entre sus créditos como actor . Brady también es productor ejecutivo de dos series: Religion of Sports y Man in the Arena , una docuserie al estilo Last Dance de ESPN sobre su carrera.

80 para Brady se producirá la comedia a través de la productora de 44 años, 199 Productions, con la ayuda de Endeavour Content.

Si los Bucs esperaban que Brady estuviera disponible para regresar en las practicas, se sentirán decepcionados. La producción de la película está programada para comenzar esta primavera.

