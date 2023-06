Bárbara Torres: Lo mejor de mi vida es ser mamá

Ciudad de México.- La actriz Bárbara Torres, que continúa dentro de La casa de los famosos, causó gran revuelo entre los televidentes y sus compañeros en el reality al confesar que en algún momentó de su vida deseó no ser madre, pero ahora sabe que tener a sus hijos fue lo mejor que le pudo pasar en la vida.

La actriz, conocida como “Excelsa”, relató que aun después de casarse su prioridad era ser actriz y le advirtió a su entonces esposo que seguiría actuando y no tendrían hijos. Pero no contaba con que la idea de la maternidad llegó sola y ella misma se sorprendió diciéndole a su pareja que lo intentaran.

Así que le escribieron a la cigüeña y en el primer intentó quedó embarazada, así lo relató en una entrevista anterior, con motivo del Día de las Madres, poco después de su cumpleaños y previo a su entrada en La casa de los famosos.

Secretamente aun tenía dudas pues pensaba que no podría seguir actuando, pero al mismo tiempo agradeció a la vida por esa bendición en cuanto confirmó que estaba embarazada.

“Fue lo máximo, lo mejor que me ha pasado. El otro hijo vino porque quiso, se llevan dos años, yo quería tener cuatro, pero se me pasó el tiempo y ya no pude”.