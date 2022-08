Britney Spears colabora con Elton John por primera vez

Ciudad de México.- Britney Spears y Elton John colaboraron por primera vez, creando una canción para el club “Hold Me Closer” en el que los íconos pop toman viejos sonidos para crear algo nuevo.

El sencillo con toques funk y piano usa el éxito de Elton John Tiny Dancer de 1971 y le agrega elementos de sus canciones The One y Don’t Go Breaking My Heart junto con la voz de Britney Spears.

Aunque Elton tiene nueva música en los años recientes, incluyendo el álbum de 16 canciones The Lockdown Sessions, para Britney es su primera canción desde su álbum Glory de 2016 y su primer lanzamiento desde que terminó su controvertida tutela legal.

¿Qué dijeron las estrellas?

“Ella es realmente un ícono, una de las grandes estrellas pop de todos los tiempos, y suena increíble en esta grabación. La quiero profundamente y estoy encantado por lo que hemos creado juntos”. Elton John

“Estoy tan agradecida de que tengo la oportunidad de trabajar contigo y con tu mente legendaria”. britney spears

La canción es producida por Andrew Watt, quien ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone y Miley Cyrus.

Elton John y Britney Spears se conocieron primero en 2014 en una fiesta de los Oscar y ella después tuiteó su amor por “Tiny Dancer”, lo que plantó las semillas de su más reciente colaboración. John se encuentra en su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road tour.

