Chantal Andere es perfecta en estrenó de ‘Te amo…’

Ciudad de México.- Con un espectacular concierto que incluyó fuegos artificiales y un Universo multicolor que integró a los fans de forma interactiva, la banda británica Coldplay dejó complacidos a sus seguidores la noche del domingo, en el primero de cuatro conciertos en el Foro Sol.

El concierto forma parte de la gira Music of The Spheres. El tema “Adventure of a Lifetime” enloqueció al público con esferas o pelotas gigantes multicolores.

Ante 65 mil asistentes Chris Martin dio la bienvenida en español:

“Bienvenidos todos”.

Y la noche universal inició con “Paradise” con Chris Martin al piano.

Siguieron con Charlie Brown y más tarde sorprendieron con su versión al tema “Amor eterno” de Juan Gabriel.

"Quiero estar por siempre y tocar en Ciudad de México, por favor"🥺



¿Y quiénes somos para negarle algo a esta chulada de banda?#ColdplayCDMX #AmorEterno pic.twitter.com/lT1CsMIJ3c — Morrita Pokémon (@MorritaPokemon) April 4, 2022

Para el tema “Viva la vida” el vocalista de Coldplay portó la bandera de México, para continuar con “Hymn for the Weekend”. Como ya lo había hecho en shows anteriores cuando interpretó “A Sky Full of Stars” pidió al público que no grabarán con su celular.







Foto: César Vicuña/Cortesía de Ocesa

Con “In My Place” el público se volvió una sola voz al igual que con “Yellow” tema con el cual el recinto se tornó en tono amarillo.

“People of the pride” logró que el recinto retumbara y el escenario se convirtiera en una fiesta. Los integrantes de Coldplay portaron unas máscaras de extraterrestres para interpretar “Something just like this” y “Midnight”, mientras brillaban luces neón.

Continuaron con “Don’t panic” y “Fix you”, y un pequeño cover de “Amor eterno” de Juan Gabriel.

El final llegó con “Biutful”, el último tema de la noche. “Gracias con todo el corazón”, finalizó Chris Martin.

YA VISTE: Ya hay fechas para la gira de OV7

Minutos antes del inicio del concierto se proyectaron videos en los que se concientiza al público para tomar acciones en favor del medio ambiente. Gran parte de lo recursos utilizados para el concierto son sustentables y/o reciclados.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube