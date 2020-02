Harvey Weinstein es culpable de violación

Ciudad de México.- Joaquín Sabina ya salió del hospital, el cantautor fue dado de alta este domingo por la mañana y ya se encuentra descansando en su casa.

El cantautor fue internado el pasado 12 de febrero, día de su cumpleaños 71, cuando sufrió una grave caída del escenario en el último de los conciertos de la gira “No hay dos sin tres”, que comparte son su amigo Joan Manuel Serrat.

El artista se acercó demasiado al borde del escenario, confundido dio un paso adelante y cayó de una altura aproximada de dos metros.

Así pasó: Joaquín Sabina cae del escenario

Minutos más tarde reapareció en el escenario en una silla de ruedas, empujada por Serrat, para disculparse por tener que cancelar el concierto.

“Lo siento muchísimo, pero me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y esto hace que tengamos que suspender con todo el dolor de mi corazón y tengo que ir al hospital”.

Concierto “No hay dos sin tres” Serrat y Sabina/Foto: Ángel Reyes

El compositor fue sometido con éxito a una intervención por un “pequeño cóagulo” en el cráneo, de la que se recuperó sin contratiempos.

Los organizadores aseguraron que el concierto se repondrá más adelante.