‘Las Damas de Los Pinos’ serán Ilse Salas y Mariana Treviño

Ciudad de México.- Paramount+, el nuevo servicio de streaming llegó a México con una oferta de contenido de más de cinco mil horas, con programación exclusiva y títulos originales, así como películas de Hollywood y algunos de los shows favoritos de MTV, Comedy Central y Nickelodeon.

“La plataforma SVOD ofrecerá una oferta de contenido amplia a un precio accesible para todos los usuarios que buscan ver series y películas globales, así como producciones locales originales que impulsarán el crecimiento de la transmisión en las Américas y la expansión internacional”.

Así lo afirmó Laura Perez, SVP de Distribución de Contenidos LATAM y Directora General para México en ViacomCBS Networks Américas.

“La llegada de Paramount+ a México y Latinoamérica marca el inicio de una nueva era en el servicio de streaming de ViacomCBS y estamos muy emocionados”.

Paramount+ será el hogar del increíble contenido de Showtime, que incluye la serie dramática Your Honor, The Good Lord Bird, The Comey Rule y la serie dirigida por Ben Stiller, Escape at Dannemora.

Paramount+ también ofrecerá series originales como:

No Activity, Strange Angel y la divertida serie infantil de Bob Esponja, Kamp Koral.

El contenido exclusivo disponible de Paramount+ incluye la serie protagonizada por Maisie Williams, Two Weeks to Live, así como la cuarta temporada de The Handsmaid’s Tale; la segunda temporada de For Life; la tercera temporada de Yellowstone; y por supuesto la tercera temporada de la aclamada serie ganadora del Emmy, Killing Eve.

Para los más pequeños de la casa, el servicio de streaming contará con algunos de los shows más queridos de Nickelodeon como: PAW Patrol, Blaze y los Monster Machines, Bob Esponja, Los Casagrande, Top Wing y la divertida serie Tyler Perry´s Young Dylan.

Además cuenta con una extensa oferta de contenido de los más grandes éxitos de MTV y Comedy Central.

Acapulco Shore: Sus Historias, Catfish México, Jersey Shore: Family Vacation y Families of the Mafia, exclusiva de Paramount+, son algunos de los shows que los fans de los realities podrán disfrutar.

Mientras que los amantes de la comedia no dejarán de reír con algunos de los formatos más exitosos de Comedy Central como: La Culpa es de La Malinche, Bar Central y el esperado estreno de la tercera temporada de Se Rentan Cuartos.

Así como una extensa biblioteca de contenido clásico que incluye series y películas como Misión Imposible, la trilogía de El Padrino, Forrest Gump, Vanilla Sky, NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, Ray Donovan, The Affair y City On a Hill.

Como parte del lanzamiento de Paramount+, a partir del 4 de marzo hasta el 4 de abril, Pluto TV tendrá un canal especial que presentará un adelanto del contenido disponible en la plataforma de streaming.

En la categoría de “Destacados”, presentará algunos episodios de los principales títulos, ofreciendo a los usuarios un adelanto de lo que podrán ver.

¿Cuánto cuesta?

Paramount+ tendrá un costo mensual de $79 MXN mensuales y estará disponible en ParamountPlus.com, así como en dispositivos de TV móviles, conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android.

El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios, incluidos Apple, los canales Amazon Prime Video en Mexico, Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Incomm y Dish.

