Disney en 2019, el mejor año de un gigante

Los Ángeles.- Si Disney fuese un imperio, en sus tierras jamás se pondría el sol. Al menos así fue 2019, donde este titán del entretenimiento se impuso en todo el mundo batiendo récords de taquilla, ampliando su poder en Hollywood con la compra de Fox y debutando en el streaming con Disney+.

La taquilla mundial se ha convertido en el patio de recreo de Disney, que ligó éxitos con una facilidad alucinante hasta convertirse en el primer estudio en la historia en superar los 10 mil millones de dólares de recaudación en solo un año.

El récord tiene aún más mérito para la compañía de Walt Disney ya que para alcanzarlo no tuvo que echar mano de los ingresos de “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker”.

Estas son cinco claves de un año de exitos para Disney:

FOX, LA COMPRA DE UN EMBLEMA

El 20 de marzo de 2019 pasó a los anales del cine como el día en el que Disney cerró la compra por 71 millones de dólares de 21Century Fox, la división de entretenimiento de Fox.

La operación no solo supuso el fin de un estudio emblemático de Hollywood sino también la llegada a Disney de un gran catálogo de personajes y licencias por explotar, algo en lo que la compañía dirigida por Bob Iger es toda una experta como se vio con Marvel, Lucasfilm o Pixar.

Por ejemplo, “The Simpsons” forman ya parte de Disney+, Marvel Studios está trabajando en el relanzamiento de X-Men, hay en marcha nuevos proyectos sobre “Planet of the Apes” o “Home Alone”, y las cuatro secuelas de James Cameron sobre “Avatar” se estrenarán con Disney.

DISNEY+ Y LAS GUERRAS DEL STREAMING

En la televisión por streaming había demasiado dinero en juego como para que Disney no quisiera sacar partido de este filón.

Disney+ se presentó en noviembre, con “The Mandalorian” como principal reclamo, y con esta plataforma Disney pretende plantar batalla en las “guerras del ‘streaming'” a la todopoderosa Netflix, la recién estrenada Apple TV+ y las también importantes Amazon Prime o HBO.

A la espera de futuras novedades, la principal baza de Disney+ es la profundidad de su catálogo: las cintas clásicas de animación de Disney, las joyas de Pixar, el universo cinematográfico de Marvel o las películas de “Star Wars” parecen un aperitivo bastante jugoso.

AVENGERS, LA CIMA DE UNA EPOPEYA MONUMENTAL

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reservó el anuncio para su baño de masas anual en la Comic-Con así que los fans de San Diego fueron los primeros en escuchar la noticia: “Avengers: Endgame” había superado por los pelos a “Avatar” para convertirse en la película más taquillera de la historia sin contar la inflación.

Unos monstruosos 2 mil 798 millones de dólares es lo que se ha embolsado hasta el momento una cinta que culminó una monumental epopeya de narración entrelazada a lo largo de 23 películas (incluida la inmediatamente posterior “Spider-Man: Far From Home”) y que puso la guinda a la era dorada de los superhéroes con personajes ya eternos como Iron Man, Captain America, Black Widow o Thor.

TE PUEDE INTERESAR: La verdadera historia de Santa Claus

REMAKES DE CLÁSICOS, UN RECICLAJE EN BAÑO DE ORO

Secuelas, reinterpretaciones, extensiones de sagas, nuevos giros de tuerca. A falta de ideas rabiosamente originales, Disney sigue buscando en su baúl de los recuerdos para reciclar sus clásicos con un baño de oro y transformarlos en una nueva máquina de hacer dinero.

La nueva “The Lion King” asombró y mosqueó a la crítica a partes iguales con su animación hiperrealista y algo escasa de brío, pero con 1.656 millones de dólares recaudados y como la segunda cinta más taquillera del año quién podría cuestionar esta apuesta de Disney.

El “remake” de “Aladdin”, “Frozen II” y “Toy Story 4” también siguieron esa senda y, a la espera de los tardíos estrenos de “Jumanji: The Next Level” (Sony) y “Star Wars: The Rise of Skywalker” (Disney), lo más probable es que Disney acabe 2019 habiendo firmado siete de las diez películas más taquilleras del año en todo el mundo.

“THE MANDALORIAN” Y EL FUTURO DE “STAR WARS”

Disney+ llegó con un regalo bajo el brazo para los fans de “Star Wars”: “The Mandalorian”, la primera serie de acción real de la saga galáctica y que cuenta con el chileno Pedro Pascal como estrella.

Las críticas y repercusión de “The Mandalorian” han sido muy positivas, pero este año también es muy importante para “Star Wars” en la gran pantalla ya que “The Rise of Skywalker” cerrará no solo su más reciente trilogía sino también los nueve largometrajes dedicados a los Skywalker.

Ahora, Lucasfilm emprende una nueva etapa en el cine que intentará evitar tropiezos como “Solo: A Star Wars Story” (2018) y para la que ya cuenta con fichajes y bajas: Kevin Feige está trabajando en una nueva película para ellos, pero David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de “Game of Thrones”, renunciaron al final a “Star Wars” para centrarse en su acuerdo con Netflix.

EFE

npq