Dulce María regresa a las telenovelas después de ser mamá

Ciudad de México.- La cantante Dulce María vuelve al trabajo después de ser madre de María Paula, hace casi dos años, y lo hace como protagonista de la telenovela Pienso en ti, al lado de David Zepeda.

Dulce María tardó en regresar a los foros y a sus actividades profesionales pues quería dedicarle todo su tiempo a su hija en sus primeros años de vida, por lo que reconoció que se siente nerviosa de afrontar esta nueva etapa como madre que trabaja.

“Estoy agradecida de que pensaran en mí, para este personaje, en esta historia tan bonita, y a la vez no me quiero despegar de la bebé ¡es horrible! pero al mismo tiempo esto es parte de lo que soy, de mi sueño. Es la primera vez que lo voy a hacer, ya como mamá, a ver como me va”.

La cantante aclaró que no hay distanciamiento con sus ex compañeros de RBD, rumor qe creció después de que no asistió a la boda de Maite Perroni hace un par de semanas. “Simplemente no pude ir”.

¿De qué va Pienso en ti?

Narra la historia de Emilia (Dulce María), una joven mjer qe en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su seño de trinfar en la música. Cando Emilia conoce a Ángel (David Zepeda), su ídolo e ídolo de mltitdes, encentra la ferza para seguir ese sueño, sin imaginarse que será ella, con su voz, quien le devolverá a él la ilusión y la vida.

Pienso en tí es una producción de Carlos Bardasano que dio el claquetazo de inicio este miércoles. Es una historia original de Ximena Suárez.

