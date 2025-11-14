El campeón que lo tenía todo y lo dejó por la fe: ‘Solo Javier’ ya está en cines

Ciudad de México.- La conmovedora docuficción Solo Javier, la historia real de un hombre que, a pesar de nacer en la cuna de la aristocracia española y tocar la cima del éxito deportivo en Estados Unidos, sintió un profundo vacío, ya está en cines. Para hablar de este poderoso testimonio de conversión, Siete24 conversó en exclusiva con Jordi Bosch, presidente de la Fundación Javier Sartorius.

Javier Sartorius, fue, en palabras de Bosch, un chico que lo tuvo todo. Un joven que triunfó en el deporte hasta convertirse en campeón de pádel-tenis en Estados Unidos. Sin embargo, su camino hacia el éxito fue también un recorrido para conocer otra forma de vivir.

“Javier fue una persona que triunfó, pero evidentemente probó todo en la vida, lo probó absolutamente todo. Hace un recorrido después en el que se da cuenta que su vida está vacía de sentido”.

El impacto de la pobreza: Un San Agustín moderno

El documental Solo Javier refleja un proceso de conversión que no fue repentino. El primer impacto lo vivió en Los Ángeles, al quedar profundamente conmovido por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia lo llevó a cuestionar sus propias “miserias” y el sentido de su existencia, relata Jordi, amigo personal de Javier.

“Él venía de un medio económico fuerte y el impacto con la pobreza le hizo darse cuenta de sus propias miserias. Vio que había gente que no tenía nada pero era feliz, y él deseaba esa felicidad”.

Debido a esto la vida del joven deportista dio un giro radical, dejó todo y se fue como misionero laico a Cuzco, Perú, donde finalmente encontró la luz de la Fe y dio el paso definitivo hacia la vida espiritual. Javier entró al seminario en Toledo, pero el Señor lo llamó a una vida distinta: la vida eremítica y monástica en una comunidad, donde pasó 14 años. Su proceso de búsqueda y renuncia, subraya Bosch, es una “especie de San Agustín de los tiempos modernos”.

Un modelo de vida a seguir

La motivación para realizar Solo Javier surgió después de la muerte de Javier en 2006, y la sugerencia de un rector de seminario de que el joven había vivido las virtudes en grado heroico, como un santo, por ello decidieron dar a conocer su vida, comenta el presidente de la Fundación.

Solo Javier es una producción de Adauge, dirigida por Josepmaria Anglès y distribuida por Bosco Films, es una docuficción que complementa las entrevistas y el material de archivo de sus viajes, con escenas de ficción para seguir fielmente los pasos de Javier por España, Estados Unidos y Perú. En este último, el equipo rodó y se encontró con aquellos niños que hoy son adultos y que compartieron vida con Javier hace 35 años.

Solo Javier comparte belleza, verdad y bondad en la pantalla grande

El atractivo de la película, según Bosch, es su honestidad y su mensaje universal. El público no solo verá la historia de un hombre con recursos que renunció a la comodidad, sino un relato humano con coherencia.

“Vamos a descubrir tres cosas: nos va a entrar la belleza por los ojos, porque tiene una fotografía de la película impresionante. Vamos a hacer el juicio de la razón porque es una historia que tiene una coherencia. Y cuando lo bajemos al corazón, vamos a descubrir el bien que nos puede generar”.

En la película los espectadores mexicanos podrán encontrar además un elemento de hermandad, pues Javier vivió 14 años en un santuario dedicado a Nuestra Señora del Hort, una Virgen de tez morena que Jordi Bosch hermana con la Virgen de Guadalupe.

La película ‘Solo Javier’ ya está en cartelera de Cinemex, como una invitación a emprender ese viaje espiritual e interior que el joven aristócrata recorrió hasta el final de sus días.

