El Tri le cantó a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento por 55 años de rocanrol

Ciudad de México.– Después de que Aracely Arámbula, madre de los dos hijos varones de Luis Miguel, revelara que el cantante es deudor alimentario, se abrió el debate en los medios de comunicación y en la opinión pública, Ahora es el abogado Guillermo Pous quien confirmó que sí existe una demanda en su contra.

El representante legal de la actriz dijo al periódico El Universal que Luis Miguel no ha hecho los pagos desde 2019, por lo que sí existe una demanda en su contra en juzgados de lo familiar en esta ciudad, y que además está enfrentando el debido proceso.

“Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”.

Así lo confirmó Pous al reportero Armando Pereda, he incluso fue más allá al detallar que: “En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio; este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”.

Sobre el documento legal que se viralizó en redes sociales, atribuido a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en el que se señalaba que Luis Miguel no enfrenta demandas por sus obligaciones como padre, dijo que existe y es legal pero está sacado de contexto y no está actualizado.

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso no significa que no lo sea”.

Para que una persona aparezca en el registro de deudores alimentarios, un juez tiene que ordenar directamente incluirlo. El licenciado Pous explicó que lo que ocurre es que simplemente todavía no se da la indicación de que su nombre aparezca inscrito en este registro.

Finalmente el abogado dijo que Aracely Arámbula no está exigiendo más que el pago actual y el atrasado de la pensión, simplemente.

Luis Miguel sigue de gira

Mientras tanto el Sol sigue de gira por Sudamérica, en algunas fechas ha padecido problemas de vías respiratorias , lo que ha mermado su desempeño, pero los conciertos siguen.

