Mauricio Garza era Brócoli en ¿Quién es la máscara?

Ciudad de México.- El actor Mauricio Garza fue el primero en salir en el concurso ¿Quién es la máscara? que inició transmisiones la noche de este domingo en las estrellas.

El primer programa de la nueva edición de ¿Quién es la máscara?, alcanzó 7.5 millones de rating, de acuerdo a cifras de Nielsen IBOPE México.

“7.5 millones de puntos en audiencia no cualquiera”, dijo Mauricio Garza en una entrevista radiofónica luego de salir del programa.

“Es bien gacho ser el primero en salir… pero no pierde Mauricio sino el personaje, yo empecé a llorar en mi casa, solo, porque pensé que me iban a criticar, pero no, recibí muchos comentarios positivos”.